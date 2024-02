Reparieren und restaurieren statt neu kaufen!

Die VHS KunstHandWerk in Margareten ist eine spezialisierte Einrichtung der Volkshochschulen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Das Angebot umfasst viele spannende Do-it-yourself-Kurse wie Möbel restaurieren, Elektroinstallation oder Taschnerei.

„Etwas selbst reparieren, umbauen oder herstellen zu können schafft einerseits ein höheres Bewusstsein im Umgang mit Ressourcen“, betont Sylvia Braunsteiner, Direktorin der VHS KunstHandWerk. „Andererseits können viele Dinge vor dem Wegwerfen gerettet werden, wenn Kurse die Techniken zur Restaurierung oder Reparatur vermitteln.“

Gut für’s Klima und Börsel

„Neues Leben für alte oder gebrauchte Dinge – das ist auch ein Schwerpunkt, den wir auch als Stadt im Bereich der Kreislaufwirtschaft setzen“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, der vor kurzem der VHS KunstHandWerk einen Besuch abstattete. „Wenn Dinge länger in Gebrauch bleiben und nicht weggeworfen werden, profitieren das Klima und das eigene Geldbörsel!“

Sparen durch praktische Fertigkeiten

Praktische Skills sind für viele Menschen eine Möglichkeit, langfristig Geld zu sparen, indem etwa kleine Tätigkeiten in den eigenen vier Wänden selbst erledigt werden können. Ob Elektroinstallationen selbst vornehmen oder Fliesen legen zu können: An der VHS KunstHandWerk kann all das erlernt werden. Das Kursrepertoire in der Schlossgasse im 5. Bezirk umfasst die bunte Welt des Kunsthandwerks, aber auch viele Do-it-yourself-Kurse wie Möbel restaurieren, Holzbearbeitung, Elektroinstallation, Fliesen legen, Malerarbeiten, Böden verlegen, Schweißkurse, Taschnerei, Keramik, Porzellanmalerei oder Werkzeugkunde.

Reparatur Café am 24. Februar

Wegwerfen? Nein, danke! Das Repair Team – ein Team von Freiwilligen mit viel Facherfahrung – hilft beim Reparieren! Ziel des Reparatur Cafés ist es, die Lebensdauer von Geräten zu verlängern, weniger Abfall zu produzieren und damit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. „Mit dem Reparatur Café geben wir nicht nur kaputt geglaubten Gegenständen eine neue Chance, sondern auch allen Interessierten das Werkzeug in die Hand, selbst reparieren zu können“, so VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger. Das Format soll in Zukunft auch an weiteren VHS-Standorten stattfinden

Termine: 24. Februar, 9. März, 20. April, 4. Mai 2024, jeweils Samstag 11-16 Uhr.

Ort: 5., VHS Kunsthandwerk, Schlossgasse 23