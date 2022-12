„Ich bin dein Rettungsanker“ startet im Club U4

Um Partygästen ein angenehmes und unbeschwertes Feiern zu ermöglichen ist die Wiener Kult-Diskothek U4 jetzt Teil der Initiative „Ich bin dein Rettungsanker“ und positioniert sich damit klar gegen sexuelle Belästigung.

Kein Platz für sexuelle Belästigung!

„Lokale, die bei der Kampagne ,Rettungsanker‘ mitmachen, signalisieren klar: Hier ist kein Platz für sexuelle Belästigung! Wichtig ist, dass jede Frau ernst genommen wird, wenn sie sich belästigt fühlt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des U4 wurden geschult, um sensibel zu reagieren und zu unterstützen, wenn Frauen von sexueller Belästigung betroffen sind“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

„Eine unserer obersten Prioritäten ist es, dass sich unsere Besucher*innen bei uns im U4 sicher und wohlfühlen. Keine kleine Herausforderung im Club-Setting mit Alkohol, Gedränge und ausgelassener Stimmung, aber für unser ganzes Team ist es eine Herzensangelegenheit diese Aufgabe bestmöglich zu erfüllen. Deswegen sind wir froh, dass die Stadt Wien hier Angebote wie den „Rettungsanker“ und den Frauennotruf zur Verfügung stellt“, so U4-Geschäftsführer Michael Gröss.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Clubs U4 machen mit

Rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des U4 wurden von Mitarbeiterinnen des Wiener Frauenservice geschult, wie sie sexuelle Belästigung erkennen und wie sie deeskalierend eingreifen können. Nicht nur Securitys, sondern auch Barkeeper, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Garderobe bis hin zur Geschäftsführung namen an der Schulung teil.

Zur Kampagne gehören auch E-Learnings, Videos, Plakate und Flyer, die über das Symbol „Ich bin dein Rettungsanker“ aufklären.

Schulungen: Kostenlose Erstgespräche beim Frauenservice Wien

Wer sich an der Kampagne beteiligen will, meldet sich per E-Mail an: rettungsanker@post.wien.gv.at. Auf Anfrage stellt das Frauenservice ein Schulungskonzept bereit und steht für Gespräche und Workshops zur Verfügung. Erstgespräche werden kostenlos angeboten.

„Nichts ist O.K bei K.O Tropfen“

Unter dem Motto „Nichts ist O.K. bei K.O.-Tropfen!“ ruft die neue Kampagne zu Aufmerksamkeit und Zivilcourage auf – dazu, hinzuschauen und zu helfen. Auch hierbei unterstützt das U4 die Stadt Wien-Kampagne und legt Freecards mit dem Slogan „Ist dein Getränk O.K. oder K.O.?“ auf.

Alle Infos zur Kampagne und zum Thema K.O.-Tropfen gibt es unter: wien.gv.at/gewaltschutz.

Weitere Informationen unter frauen.wien.at und unter www.wien.gv.at