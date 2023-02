Revolution in der Linzer Straße bahnt sich an

Ohne Öl und Gas wird ein neuer Dreier-Bau in der Linzer Straße auskommen. Ein Vorzeigeprojekt in Baumgarten, das zeigen soll: Es geht ohne umweltschädliche fossile Brennstoffe. Und es ist an der Zeit.

Revolution

Die Großbaustelle bei der Linzer Straße ist nicht „normal“. Denn es soll eine erzwungene „Revolution“ eingeläutet werden. Bis 2040 will die Stadt die Wärmeversorgung bei Gebäuden nur mehr klimafreundlich umsetzen. Also ohne Gas und Öl. Ein Vorzeigeprojekt, bei dem eines der drei Gebäude der Firma WIEBE im Zen­trum steht. Denn im Zuge des Hausbaus werden Erdsonden die beiden Nachbarhäuser mit Wärme und Kälte versorgen. Zusätzlich liefern Sonnenstrom-Anlagen die Energie für die Hausgemeinschaften und den Betrieb der Wärmepumpen.

Wichtiges Zeichen

(C) PID/Votava: D. Hladik, R. Öfferlbauer & F. Prasky (Commonsun), M. Lang, S. Sattler (MA 20), B. Fritsch-Raffelsberger & R. Swirina (Wiebe), StR. Czernohorszky, BV Schpchner, A. Frankel (AAP), G. Lang (v.l.)

Die Arbeiten an den Erd­sonden haben Ende des Vorjahres begonnen und sind aufgrund des milden Winters gut vorangekommen. Unlängst waren Stadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirks­chefin Michaela Schüchner auf Besuch. „Ein wichtiger Schritt, um zu zeigen, wie die Wärmewende funktioniert und dass eine CO2-freie Wärmeversorgung gut realisierbar ist“, so der Klima-Stadtrat beim Termin mit Architekten, Klima­planern und Koopera­tions­partnern.