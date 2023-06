Ringturm: „Wandernde Eisberge“ am Donaukanal!

Maritimes Flair am Donaukanal versprüht die diesjährige Ringturmverhüllung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins. Die Aktion macht subtil auf den Klimawandel aufmerksam.

Auf Initiative des Wiener Städtischen Versicherungsvereins verwandelt sich der Ringturm über die Sommermonate in eine scheinbar spielerisch sommerliche Szenerie, die Badende an einem Sandstrand zeigt. Doch die Wolken im Hintergrund und die scharfen Silhouetten, welche die slowenische Künstlerin Vanja Bućan aus dem Bild hervortreten lässt, lassen Veränderung anklingen. Sie erinnern an die titelgebenden Eisberge und sollen auf den Klimawandel und seine verheerenden Konsequenzen hinweisen.

Mit Kunst Aufmerksamkeit für Klimawandel schaffen

„Wenn wir mit Kunst zusätzlich dazu beitragen können, Aufmerksamkeit für aktuelle wichtige Themen wie den Klimawandel zu schaffen, freuen wir uns besonders. Das gelingt uns heuer mit ‚Wandernde Eisberge‘ der slowenischen Künstlerin Vanja Bućan, die den Wienern darüber hinaus Sommer, Sonne und Meer am Donaukanal schenkt“, so Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins. Alle Infos: wst-versicherungsverein.at