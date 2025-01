Pistazie im Quadrat: Neue Limited Edition von RITTER SPORT

Pistazien sind derzeit in aller Munde – ob pur, als Creme oder in Schokolade. Das zeigt sich auch in der steigenden Nachfrage nach Pistazienprodukten, insbesondere im Schokoladensegment.

In Österreich konnte das Pistazien-Tafelschokoladensegment zuletzt ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnen. Diesen Trend nutzt nun auch RITTER SPORT und bringt 2025 eine limitierte Pistazien-Edition auf den Markt.

„Mit der Limited Edition Pistazie setzen wir einen neuen Maßstab am Schokoladenmarkt, der sowohl den aktuellen Geschmackstrends als auch unseren hohen Ansprüchen an Qualität und Nachhaltigkeit gerecht wird. Besonders hervorzuheben ist der hohe Anteil von 10 Prozent Pistazienstückchen, der ein unvergleichliches Geschmackserlebnis für Nussliebhaberinnen und -liebhaber bietet. Diese Kreation spiegelt unser Engagement wider, innovative Produkte zu entwickeln, die Genuss und Verantwortung vereinen.“ Wolfgang Stöhr Geschäftsführer von RITTER SPORT Österreich

Eine Limited Edition für Nussliebhaber

Anfang 2025 erweitert die neue Pistazienschokolade vorübergehend die beliebte NUSS-KLASSE von RITTER SPORT auf sieben Sorten. Das Traditionsunternehmen reagiert damit auf die wachsende Nachfrage nach der “Trendnuss” und verspricht eine gelungene Kombination aus cremiger Vollmilchschokolade und knackigen, leicht gesalzenen Pistazienstückchen. Mit einem Pistazienanteil von zehn Prozent bietet die neue Sorte ein intensives Geschmackserlebnis und setzt auch optisch Akzente: Die auffällige grüne Verpackung sorgt für Wiedererkennung im Schokoladenregal.

Mehr als nur Geschmack – die Pistazie als Supernuss

Trotz ihres Namens gehört die Pistazie botanisch gesehen nicht zu den Nüssen, sondern zu den Steinfrüchten. Doch ihr hoher Nährstoffgehalt und ihr einzigartiger Geschmack machen sie zu einer beliebten Zutat in der Schokoladenwelt. In Kombination mit Vollmilchschokolade entsteht eine harmonische Mischung aus süß und salzig, die sich ideal in das bestehende RITTER SPORT Sortiment einfügt. Neben Klassikern wie Honig-Salz-Mandel, Weisse Voll-Nuss oder Ganze Mandel ist die neue Pistaziensorte eine spannende und geschmackvolle Ergänzung.

Nachhaltigkeit als zentrale Unternehmensphilosophie

RITTER SPORT bleibt auch mit der neuen Pistazien-Edition seiner nachhaltigen Unternehmensstrategie treu. Der Schokoladenhersteller setzt ausschließlich zertifizierten Kakao aus dem Rainforest Alliance Cocoa Program oder dem Fairtrade Cocoa Program ein. Diese Programme garantieren nicht nur qualitativ hochwertigen Kakao, sondern auch faire Arbeitsbedingungen und ein planbares Einkommen für Kakaobauern. Damit zeigt RITTER SPORT, dass Genuss und Verantwortung Hand in Hand gehen.