Kunterbunte RITTER SPORT SMARTIES® kehrt zurück

Schokofans dürfen sich freuen, denn die limitierte RITTER SPORT SMARTIES®-Sorte kehrt in diesem Herbst zurück.

Das traditionsreiche Familienunternehmen RITTER SPORT bringt erneut die begehrte Sortenkombination aus ihrer bekannten Schokolade und den farbenfrohen SMARTIES®-Schokolinsen in die Regale. Diese Kombination hat eine lange Geschichte: Bereits vor über 20 Jahren erfreute sich die Kreation großer Beliebtheit. Nach einem erfolgreichen Comeback im letzten Jahr wird die kultig-bunte Edition auch 2024 wieder verfügbar sein – sowohl in der klassischen Vollmilch-Variante als auch in der Trendsorte weiße Schokolade.

Ein farbenfroher Herbst im Schokoladenregal

Im Herbst färbt sich nicht nur das Laub bunt, sondern auch die Schoko-Regale in den Supermärkten. Die Rückkehr der 100-Gramm-Tafeln von RITTER SPORT mit den bunten SMARTIES® bringt Farbe in die kalte Jahreszeit. Die in Milchschokolade gehüllten Schokolinsen in den Farben Grün, Blau, Gelb, Rot, Lila und Braun sind entweder von feiner Vollmilch- oder weißer Schokolade umgeben. Das farbenfrohe und moderne Design der Verpackung lässt schon beim Knicken der Tafel Vorfreude auf den bunten Genuss aufkommen.

Nachhaltiger Genuss mit natürlichen Zutaten

Wie bei allen Schokoladenquadraten aus dem Hause RITTER SPORT, legt das Unternehmen auch bei diesen Kreationen großen Wert auf die Verwendung natürlicher Zutaten. Die Schokolade, die die SMARTIES® umhüllt, besteht aus rückverfolgbarem und zu 100 Prozent zertifiziert nachhaltigem Kakao. Auch die SMARTIES®-Schokolinsen passen perfekt in diesen Nachhaltigkeitsgedanken: Sie enthalten ausschließlich natürliche Aromen sowie färbende Frucht- und Pflanzenkonzentrate und sind frei von Konservierungsstoffen. So verbindet diese limitierte Edition nicht nur den klassischen Schokoladengenuss mit kindlicher Freude an bunten Farben, sondern auch ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit.

SMARTIES® in RITTER SPORT Vollmilch-Schokolade Die Vollmilchvariante bietet einen intensiven Schokoladengeschmack und eine kräftige Milchnote, die perfekt zu den SMARTIES® passt. Ein unverzichtbarer Genuss für Kakaoliebhaberinnen und -liebhaber.

SMARTIES® in RITTER SPORT weißer Schokolade Der süße und cremige Milchgeschmack der weißen Schokolade harmoniert wunderbar mit den bunten Schokolinsen, die mit Milchschokolade gefüllt sind. Perfekt für alle, die die Trendsorte in weiß bevorzugen.