Rock trifft auf Klassik: Das Rock Symphony Orchestra in Wien

Eine Bühne, 140 Künstler:innen und pure Energie – das ROCK SYMPHONY ORCHESTRA kommt am 27. März 2025 in die Wiener Stadthalle.

Nach Kiew, Warschau, Paris, Berlin und vielen weiteren Austragungsorten setzt das weltbekannte ROCK SYMPHONY ORCHESTRA seine Europatournee fort und macht auch in Wien Halt. Über 140 Künstler:innen sorgen auf der Bühne in der Wiener Stadthalle für ein unvergessliches Konzerterlebnis.

Rammstein, Metallica, Queen & Co.

Kraftvolle Rockmusik trifft hier auf symphonische Eleganz, raue Gitarrenriffs verschmelzen mit ergreifenden Opernarien: „Unsere Darbietung steht für pure Emotion. Es ist eine Aufführung voller Dynamik und feinfühliger Lyrik. Bekannte Melodien erscheinen in einem vollkommen neuen Stil. Das Repertoire umfasst legendäre Songs von Rammstein, Metallica, Queen, Nirvana, The Rolling Stones, Coldplay, Led Zeppelin und vielen mehr“, betonen Elena und Igor Voloshyn, Organisatoren und Visionäre Rock Symphony Orchestra.

Musikalisches Feuerwerk: Mozart trifft auf Metallica

Den Takt geben mehrere Orchesterdirigent:innen und Solist:innen vor, die es wunderbar verstehen, das Publikum in den Bann zu ziehen und in die Aufführung zu integrieren. Geboten wird eine Reise voller musikalischer Wendungen. Sogar Meisterwerke der klassischen Musik wie Mozarts „Lacrimosa“ werden in rockigen Arrangements präsentiert.

Besonders beeindruckend sind die Auftritte zweier junger Opernsängerinnen, die Koloratursopran mit kraftvollen Rockklängen verschmelzen lassen. So wird beispielsweise RAMMSTEINs „Sonne“ mit Opernvokalisen bereichert, während Arien wie die berühmte „Königin der Nacht“ in ganz neuem Kontext erscheinen. Für einen authentischen Rocksound sorgen zwei Leadgitarristen, Bass, Drums und Keyboard. Professionelle Chorsänger:innen verleihen dem Stück noch mehr Tiefe.

Perfekte Harmonie: Rockband, Orchester und Chor

Es ist offensichtlich: Das internationale Ensemble steht für eine perfekte Symbiose aus Rockband, Orchester und Chor. Das Publikum erlebt am 27. März 2025 (Start: 19:30 Uhr) eine Show, die musikalische Grenzen aufhebt und Generationen verbindet. Hits wie „Satisfaction“ von The Rolling Stones oder „Highway To Hell“ von ACDC werden komplett neu interpretiert. „Wir bieten eine einzigartige Mischung, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt“, betont Elena Voloshyn.

Rund 2,5 Stunden dauert die Aufführung (inkl. Pause). Ein stilvolles Lichtdesign und raffinierte Bühnen-Szenografie setzen die Performance eindrucksvoll in Szene. Die Tickets starten ab 69,00 Euro pro Person und sind über Ö-Ticket, die Wiener Stadthalle oder direkt auf der ROCK SYMPHONY ORCHESTRA Website (www.rock-symphony.com) erhältlich.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für den 27. März 2025!