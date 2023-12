2024: Rocky Horror Show live im MuseumsQuartier

Let’s do the Time Warp again! Richard O’Briens „Rocky Horror Show“ geht ab Herbst 2024 wieder auf große Tournee – und gastiert von 21. November bis 14. Dezember 2024 im MuseumsQuartier (Neubau). Der Vorverkauf läuft!

Am 21. Oktober 1974 starten in den Bray-Studios vor den Toren Londons und im Oakley Court Hotel in Windsor die Dreharbeiten zu einem schrillen, verrückten und bis heute legendären Kultfilm: Es ist die Geburtsstunde der „Rocky Horror Picture Show“, basierend auf dem Musical aus 1973! Der Rest ist popkulturelle Geschichte, die nun 50 Jahre nach Drehstart zurück auf die Musical-Bühne kommt: „Don’t dream it, bei it!“

Emotionale Geschichte übers Erwachsenwerden

Eine Million Fans ließen sich inzwischen von der international hochgelobten Inszenierung von Sam Buntrock – geschaffen unter dem höchstpersönlichen Augenmerk des Schöpfers Richard O’Brien – begeistern. Für seine jüngste, technisch modernisierte Überarbeitung ließ sich Buntrock noch konsequenter von filmischen Mitteln inspirieren und betonte einmal mehr die emotionale Seite der „Coming of Age“-Story.

Kino-Elemente auf der Live-Bühne

„Ich wollte schon immer typische Kinoelemente auf der Bühne ausprobieren, denn Filme passen schließlich zu dieser Show“, so Buntrock. „Jetzt haben wir einige visuelle Highlights geschaffen, die diese Idee noch weiter fortführen. Gleichzeitig richten wir uns noch intimer und stärker auf die Figuren aus. Wird es immer noch urkomisch, verrückt und wild sein? Ja klar – aber es werden wirkliche Menschen mit Tiefe vorkommen.“ Infos: www.rocky-horror-show.at