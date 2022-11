Rolling Stones & Co setzen auf Wiener Technik

Wie das Wiener Start-up Austrian Audio aus der Liesinger Eitnergasse sich gegen die großen internationalen Player am Audiomarkt durchsetzt.

Produkte des jungen Audio-Start-ups Austrian Audio werden bereits auf Welttourneen von internationalen Stars wie The Rolling Stones, Sting oder Bon Jovi eingesetzt. Damit behauptet sich das in Wien beheimatete Unternehmen erfolgreich wie David gegen Goliath.

2017 gründete der ehemalige AKG-Manager Martin Seidl das Wiener Start-up Austrian Audio, das aktuell bereits in 65 Ländern weltweit aktiv ist. Es sind vor allem renommierte Tontechniker mit ihren hohen Qualitätsansprüchen, die immer mehr Mikrofone und Kopfhörer von Austrian Audio einsetzen – wie etwa Dave Natale, Tontechniker für die Rolling Stones und Jeff Beck / Johnny Depp sowie Howard Page (Sting) – oder Bill Sheppel und Obie O‘Brien, die für Bon Jovi arbeiten. Und wenn man ganz genau hinsieht, kann man sogar bei einem aktuellen Videoclip von Muse ein Austrian Audio-Mikrofon entdecken.

Der große Erfolg des in Wien ansässigen Unternehmens spiegelt sich in der gesamten internationalen Musik- und Audiobranche wider – erst im Juni dieses Jahres hat Austrian Audio sogar den „Oscar“ der Branche, den renommierten „TEC Award 2022“, für den besten Kopfhörer des Jahres verliehen bekommen. In Japan hat Austrian Audio darüber hinaus den „VGP 2022 Summer Award“ gewonnen – ein prestigeträchtiger Preis in Asien.