Roncalli: Kunst, Artistik und Genuss am Rathausplatz

Bernhard Paul, der Gründer von Roncalli, gewährte gemeinsam mit seiner Tochter Lili Paul-Roncalli und seiner Ehefrau Eliana Larible-Paul, in der neu renovierten Bel Etage des Schwarzen Kameels, erste Einblicke in das neue Programm „ARTistART“.

Dieses Zirkus-Spektakel soll Kunst und Artistik auf eine neue poetische Ebene heben.

„ARTistART“: Ein magisches Zusammenspiel von Kunst und Zirkus

Das Programm „ARTistART“ entführt ab 11. September die Zuschauer in eine Welt, in der Kunst und Zirkus miteinander verschmelzen. In einer Hommage an große Künstler wie Frida Kahlo und Keith Haring zeigen die Artisten ihre atemberaubenden Fähigkeiten. Andy Warhol, der Roncalli einst als „wundervollsten Zirkus der Welt“ bezeichnete, wird mit diesem Programm erneut geehrt. Die Zuschauer werden auf eine sinnliche Reise durch das samtweiche Manegenrund mitgenommen, wo sie Kunst in Bewegung erleben.

Lachen und Staunen: Die Clowns und Artisten von Roncalli

Auch die Clowns dürfen im Roncalli-Spektakel nicht fehlen. Der würdige Weiß-Clown Gensi, der charmante Matute und der quirlige Canutito jun. sorgen für humorvolle und zauberhafte Momente. Akrobatisch wird es mit dem Duo Iulia Galenchyk und Dmytro Turkeev, die bereits bei Cirque du Soleil und „Got Talent España“ brillierten. Das Duo Cardio präsentiert einen beeindruckenden Perch-Balanceakt, während Professor Wacko das Publikum mit sportlicher Slapstick-Comedy und Trampolin-Akrobatik begeistert. Weltklasse-Jonglage wird von Noel Aguilar gezeigt, und für atemberaubende Momente sorgen der biegsame Andrey Romanovski, die Luftring-Künstlerin Alisa Shehter sowie der außergewöhnliche Akrobat Zhenyu Li. Das Trio Bokafi sorgt mit Sprungakrobatik für spektakuläre Augenblicke, und die Illusionskünstlerin Alexandra Saabel verzaubert das Publikum mit geheimnisvollen Tricks.

Der Roncalli-Heißluftballon: Ein Symbol des Aufbruchs

Neben dem Zirkusprogramm gibt es noch eine weitere Besonderheit, die das Wiener Publikum begeistern wird: den ikonischen Roncalli-Heißluftballon „Roncalli 1976“. Dieser blau-weiß gestreifte Ballon, der seit Mitte des Jahres durch die Städte reist, ist ein poetisches Symbol für den Aufbruch und das Abenteuer. Auch in Wien wird er zu sehen sein und das Roncalli-Erlebnis um eine weitere Dimension bereichern.

„Wir hoffen sehr, dass wir die Genehmigungen für eine Ballonfahrt bekommen, um auch unseren Gästen einmal die Möglichkeit zu geben, mit dem Circus Roncalli in die Luft zu gehen.“ Bernhard Paul

Lili Paul-Roncalli: Ein neuer Kontorsions-Act nur für Wien

Besonders aufregend ist die Rückkehr von Lili Paul-Roncalli in die Manege. Die Tochter von Bernhard Paul und Eliana Larible-Paul wird exklusiv für das Wiener Publikum eine neue Kontorsionsnummer präsentieren, die eigens für Wien choreografiert wurde. Umringt von den berühmten weichen Uhren Salvador Dalis wird sie die Grenzen ihres Körpers ausloten und eine atemberaubende Show bieten. Für Lili Paul-Roncalli ist die Manege ihre zweite Heimat, und nur in Wien wird sie dieses einzigartige Programm zeigen.

„Ich liebe Wien und es ist immer besonders hier in der Manege zu stehen. Daher habe ich für das Gastspiel am Rathausplatz auch einen neuen Kontorsion-Act einstudiert und hoffe viele im Circus persönlich begrüßen zu dürfen.“ Lili Paul-Roncalli

Kulinarische Genüsse am Wiener Rathausplatz

Neben dem Zirkusprogramm bietet der Wiener Rathausplatz auch kulinarische Highlights. Die „Art of Food“ Genussmeile lädt Besucher von Montag bis Freitag von 14 bis 22 Uhr und am Wochenende ab 11:30 Uhr ein, internationale und heimische Spezialitäten zu entdecken. Bis zum 6. Oktober 2024 werden an acht Gastronomieständen exquisite Gerichte aus aller Welt präsentiert. Besucher können bei freiem Zutritt in einer einzigartigen Atmosphäre nicht nur den Zirkus genießen, sondern auch eine kulinarische Reise antreten.