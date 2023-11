Die ROTEN NASEN bringen Weihnachtsfreude ins Spital

Viele kranke Kinder und Erwachsene müssen die Weihnachtszeit im Spital verbringen. Vorfreude und festliche Stimmung kommen da meist nur schwer auf. Aus diesem Grund sind ROTE NASEN Clowns auch in der Weihnachtszeit verstärkt im Einsatz.

Besonders für Kinder ist die Adventszeit voller Magie. Wenn sie diese im Spital verbringen müssen, können die kleinen Patienten eine Aufmunterung gut gebrauchen. ROTE NASEN sorgen dafür, dass sie trotzdem nicht auf den Zauber von Weihnachten verzichten müssen. Bei den Besuchen in der Adventszeit singen die Clowns mit den Kindern fröhliche Weihnachtslieder, schmücken die Station mit Christbaumkugeln und Lichterketten oder schreiben Wunschzettel an das Christkind.

Von den Senioren in Pflegeeinrichtungen lassen sich die Clowns die besten Keksrezepte verraten, schwelgen in Erinnerungen an schöne Traditionen und singen altbekannte Weihnachtsklassiker. Sie lachen mit den Damen und Herren, hören zu und zeigen ihnen, dass sie auch in der Adventszeit treue Besucher sind.

Die Kraft des Humors hilft den Patienten und Bewohnern dabei, unbeschwert den Moment zu genießen und lässt sie eine Zeit lang vergessen, dass sie die Vorweihnachtszeit getrennt von Ihren Liebsten verbringen müssen.

Das ROTE NASEN Keks-Package

Wer auf der Suche nach einem schönen Geschenk ist und gleichzeitig dazu beitragen möchte, dass Menschen in schwierigen Situationen seelisch gestärkt werden, der hat vor Weihnachten eine gute Möglichkeit dazu: Im ROTE NASEN Webshop (https://rotenasen.info/shop) gibt es zahlreiche Geschenkideen für Alt und Jung.

Ein Highlight in diesem Jahr: das ROTE NASEN Keks-Package. Inkludiert ist das 3er-Set Keksausstecher mit Baum-, Stern- und Kreismotiv sowie der ROTE NASEN Keksstempel, mit dem man ein fröhliches Clowngesicht auf die Kekse zaubern kann.

Mehr Infos gibt es unter www.rotenasen.at/weihnachten