Josefstadt: Mehr Rücksicht von Radlern gewünscht!

Um in Zukunft sicher und komfortabel vom Gürtel ins Zentrum radeln zu können, wird derzeit die Zeltgasse umgebaut – und die Gehwege von Radfahrer:innen oftmals als Ersatzfahrbahn missbraucht.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es knallt: In der Zeltgasse sind die Gehsteige zur Zeit die einzig passierbare Route – und werden von Radler:innen gerne als Ausweich-“Radweg” verwendet. Um potentielle Unfälle zu vermeiden, appelliert die ÖVP Josefstadt an alle Fahrradfahrer:innen, in diesem Streckenabschnitt abzusteigen und das Rad zu schieben. Fahrradfahren auf Gehsteigen ist nämlich nicht nur gefährlich, sondern auch gesetzlich untersagt. Die Partei hat deshalb jetzt eine Initiative gestartet, um auf die Problematik aufmerksam zu machen – für mehr Sicherheit der Bewohner:innen im Bezirk.