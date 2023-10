Grabschmuck zu Allerheiligen: Die Trends 2023

Es ist Tradition, zu den Gedenktagen rund um Allerheiligen (1. November) die Gräber Verstorbenen mit Blumen zu schmücken und damit ein Zeichen der andauernden Verbundenheit mit ihnen zu setzen. Der Dekorationstrend geht heuer in Richtung natürliche Arrangements.

Die Grabbepflanzungen zeigen dieses Jahr eine große Vielfalt aus der Natur, zum Beispiel mit Gestecken aus getrockneten Fruchtständen, kombiniert mit Sukkulenten wie den Hauswurzen. Natürliche Materialien liegen beim Allerheiligenschmuck 2023 zudem im Trend. Frische Blumen und Pflanzen lassen sich dabei nach Belieben sehr gut ergänzen.

Farbenreichtum mit Calluna und Alpenveilchen

Seit Jahren ein Bestseller bei den Grabpflanzen ist die Calluna, auch Heidekraut genannt. Mit ihrem Farbenreichtum zählt sie zu den vielseitigsten Herbstpflanzen und punktet außerdem mit ihrer unkomplizierten Pflege. Zu den Highlights zählt auch das Alpenveilchen, das ebenfalls in vielen Farben erhältlich ist. Es ist wunderbar pflegeleicht, unempfindlich gegenüber Regen und Kälte und daher prädestiniert für das herbstliche Klima.

Blickfang mit Topfmyrte und Silberblatt

Ein Hingucker in der Grabgestaltung sind außerdem Pflanzen mit herbstlichen Früchten, wie etwa die Topfmyrte. Auch Kastanien und bunte Zierpaprika machen jede florale Dekoration zur Augenweide. Immer beliebter wird weiters das Stiefmütterchen mit seinen winterharten Sorten. Ein Klassiker vergangener Tage, die prachtvolle Chrysantheme, wird heute in der Herbstbepflanzung zumeist in großblumigen Sorten genutzt. Ein Klassiker im Herbst ist auch das schöne Silberblatt, das als Aufheller ebenfalls zum Hingucker jeder Grabbepflanzung wird.

Schöne immergrüne Pflanzen

Zweige von Tannen, Fichten, Wacholder, Eiben, Latschen und Thujen, aber auch Moose und Efeu sind ideale Kombinationspartner für Chrysanthemen, Erika, Alpenveilchen, Silberblatt & Co. Nicht nur aufgrund ihrer unkomplizierten Pflege sind immergrünen Pflanzen sehr beliebt, sondern sie werden auch durch ihre Symbolkraft geschätzt, versinnbildlichen sie doch ewiges Leben und Treue. Gerade die immergrünen Gehölze bieten in der kalten Jahreszeit, wenn der Raureif sich über die Pflanzen legt, ein sehr schönes Bild.