Gemeinsam auf der Überholspur bei “Rund um den Ring”

Am 26. Oktober 2024 haben Sie die Möglichkeit bei „Rund um den Ring“ dabei zu sein und ein Zeichen für die Gesundheit zu setzen. Der Startschuss fällt um 13:30 Uhr beim Burgtheater, wo sich die Ringstraße in einen exklusiven Treffpunkt für Geher, Walker und Nordic Walker verwandelt.

Diese Veranstaltung bietet eine einmalige Gelegenheit, die historische Pracht des Rings ohne den gewohnten Verkehrstrubel zu erleben. Seien Sie am 26. Oktober aktiv und zählen Sie Ihre Bewegungsminuten zum österreichischen Gesamtergebnis!

Mach mit und werde aktiv!

Die Initiative „Rund um den Ring“ ist das Ergebnis einer fantastischen Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien, dem ORF und sportbegeisterten Bürgerinnen und Bürgern. An diesem Tag wird die Ringstraße für den Verkehr gesperrt, sodass Sie sich in einem sicheren Umfeld bewegen können. Egal, ob Sie ein erfahrener Sportler oder ein Neuling sind, hier ist für jeden etwas dabei!

Entdecke die Schönheit Wiens

Die gesamte Strecke erstreckt sich über mehrere Kilometer, und du hast bis 16 Uhr Zeit, diese zu bewältigen. Nutzen Sie diese großartige Gelegenheit, um die beeindruckenden historischen Gebäude, die grünen Parks und die majestätischen Monumente entlang des Rings zu bewundern. Sie können die Stadt in einem neuen Licht sehen und die Atmosphäre Wiens hautnah erleben, während Sie aktiv bleiben.

Sein Sie Teil der Gemeinschaft

Schnüren Sie Ihre Sportschuhe und machen Sie sich bereit, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten und neue Freundschaften zu schließen. Bürgermeister Michael Ludwig wird ebenfalls anwesend sein, um das Event zu unterstützen und mit dir gemeinsam aktiv zu werden!

Treffpunkt: 13 Uhr Burgtheater

Start: 13:30 Uhr

Teile deine Erlebnisse

Teilen Sie Ihre Erfahrungen und inspirieren Sie andere, indem Sie den Hashtag #WirBewegenÖsterreich verwenden. Lass uns gemeinsam für ein starkes Gemeinschaftsgefühl und Inklusion eintreten! Indem Sie Ihre deine Bewegungsminuten zählen undIhre Erlebnisse teilen, tragen Sie dazu bei, das Bewusstsein für die Bedeutung von Aktivität und Gesundheit zu fördern.

Unterstütze eine gute Sache

Im Rahmen von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH haben Sie auch die Möglichkeit, für Menschen in Krisen- und Katastrophensituationen zu spenden. Jeder Beitrag, ob groß oder klein, macht einen Unterschied und ist in der aktuellen Situation extrem wichtig. Ihre Unterstützung kann dazu beitragen, das Leben von Menschen zu verbessern, die in Not sind.