S-Bahn: Bald Direktbusse zwischen Praterstern und Floridsdorf

Die aktuellen Bauarbeiten rund um das S-Bahn-Upgrade laufen auf Hochtouren. Im Zuge der Modernisierung fahren zwischen Praterstern und Floridsdorf bis 2. September keine Züge. Ab 29. Juli richten die ÖBB auf dieser Strecke unter der Woche einen verbesserten Schienenersatzverkehr mit Direktbussen ein.

Die ÖBB evaluieren seit Beginn der Sommersperre die Lage beim Schienenersatzverkehr in Wien laufend, führen Gespräche mit den Mitarbeitern und Fahrgästen vor Ort und drehen an einzelnen Schrauben, um den Schienenersatzverkehr zu verbessern.

Verstärkte Intervalle und Einsatz von Direktbussen

Bereits in den ersten Tagen wurde das Buskontingent aufstockt und die Intervalle in den Hauptverkehrszeiten verdichtet. Aufgrund der starken Nachfrage und auf vielfachen Kundenwunsch kommen ab 29. Juli auf der Schienenersatzverkehrsroute zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf Direktbusse zum Einsatz. Die Busse fahren von Montag bis Freitag in der Hauptverkehrszeit weiterhin im 4-Minuten-Takt und tagsüber im 5-Minuten-Takt. Jeder zweite Bus direkt geführt – das heißt, ohne Halt an den Zwischenstationen Wien Traisengasse und Wien Handelskai. Alternierend fahren weiterhin die Schienenersatzverkehrsbusse, die auch die Haltestellen Traisengasse und Handelskai anfahren. Die Direktbusse werden als solche gekennzeichnet. Zusätzliche Kundenlenker unterstützen die Fahrgäste vor Ort, die gewünschte Verbindung zu finden. Mit dieser Optimierung berücksichtigen die ÖBB die vielfältigen Mobilitätsbedürfnisse der Fahrgäste, die von der Sperre betroffen sind.

