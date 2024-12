Sackerl fürs Packerl: Die neuen 48er-Geschenksäcke sind da

Beim Geschenkpapier sparen und unnötigen Abfall zu Weihnachten vermeiden – das geht mit den bekannten 48er-Geschenksäcken, die ab jetzt wieder erhältlich sind.

Wiederverwendbar, aus Stoffresten, regional produziert – die neuen 48er-Geschenksäcke sind nicht nur schön, sondern auch nachhaltig. Ab sofort sind sie in 4 verschiedenen Patchwork-Designs in 3 Größen im 48er-Tandler erhältlich. „Sparen Sie beim Geschenkspapier und vermeiden Sie unnötigen Abfall! Um den Müll zu Weihnachten zu reduzieren, gibt es jetzt die bekannten 48er-Geschenksäcke auch in neuem Design,“ betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Die nachhaltigen Verpackungen für diverse Anlässe wie z.B. Geburtstage oder Jubiläen sind das ganze Jahr über erhältlich.

Qualitativ hochwertig, kurze Transportwege

Die Säcke wurden nach hohen Qualitätsmaßstäben aus 100 Prozent Biobaumwolle von Martina Schneider im 7. Bezirk designt. Seit 12 Jahren stellt sie mit ihrem Label „Soova“ Mode her, die fair, praktisch, nachhaltig, bio und noch dazu regional produziert wird.

Martina Schneider ist stolz auf die Kooperation mit den 48ern: „Damit wirklich jedes Stück Stoff Verwendung findet, werden auch aus unseren Reststoffen tolle Produkte produziert, wie eben die neuen Patchwork-Geschenksäcke. Bei uns weiß man garantiert, was man trägt und woher es kommt, und setzt darüber hinaus ein Zeichen für eine bessere Zukunft.“ Aufgrund der Verarbeitung von Stoffresten ist von den neuen Designs ein begrenztes Kontingent verfügbar, das laufend nachbestückt wird. Die bekannten orangen Geschenksäcke sind nach wie vor erhältlich.

Die 48er-Patchwork-Geschenksäcke

erhältlich im 48er-Tandler in Margareten und Donaustadt

in 4 verschiedenen Designs in 3 Größen

Preis: klein 4 Euro, mittel 6 Euro, groß 8 Euro

48er-Tandler Margareten

5., Siebenbrunnenfeldgasse 3

48er-Tandler Donaustadt

22., Percostraße 2

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Samstag von 10 bis 18 Uhr (von 23.12.2024 bis 7.1.2025 geschlossen)

Alle weiteren Infos unter 48ertandler.wien.gv.at