Saisoneröffnung im Schweizerhaus

Am 15. März feiert das Schweizerhaus von Familie Karl Kolarik seinen traditionellen Saisonauftakt. Neben hausgemachten Gaumenfreuden gibt es auch dieses Jahr wieder ein musikalisches Rahmenprogramm.

Nach viereinhalb Monaten Winterpause öffnet das Schweizerhaus am 15. März um 11:00 seine Tore. Der Traditionsbetrieb erwartet seine Gäste nicht nur mit frischgezapftem Budweiser Bier und Grillstelzen, sondern bietet auch ein musikalisches Liveprogramm. Neben der Musikgruppe Motovidlo aus Prag, geben sich an den ersten beiden Saisontagen die steirischen Gruppen Wuppa und Krügltrio sowie die niederösterreichische Band Krüglblech die Klinke in die Hand. Den fulminanten Eröffnungsabschluss macht die Kultband Wiener Wahnsinn am 16. März um 18 Uhr.

Noch mehr Platz im Schanigarten

Im Gastgarten werden zusätzlich etwa 300 Sitzplätze zur Verfügung stehen, die bei Bedarf auch überdacht werden können. Bei Schlechtwetter gibt es außerdem die Möglichkeit, in die gemütliche Gastwirtschaft auszuweichen. Das Team des Schweizerhauses ist also bestens für diese Saison vorbereitet und hochmotiviert, bestätigt Geschäftsführer Karl Hans Kolarik: „Unser höchster Anspruch ist es, unseren treuen Gästen bei jedem Schweizerhaus-Besuch aufs Neue einen wunderschönen Kurzurlaub zu bereiten. Darauf richten wir vor und während jeder Saison all unsere Anstrengungen und freuen uns auf eine wunderbare gemeinsame Zeit.“

Öffnungszeiten und Reservierung

Geöffnet ist das Schweizerhaus ab dem 15. März 2023 bis Ende Oktober, täglich von 11.00 bis 23.00 Uhr. Reservierungen werden online über das Schweizerhaus-Reservierungssystem, per Mail oder telefonisch unter der Nummer 01-7280152 entgegengenommen.