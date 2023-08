SAKE WEEK: Ein Prost auf das Land der aufgehenden Sonne

Vom 1. bis zum 8. Oktober 2023 dreht sich bei der SAKE WEEK VIENNA in Wien wieder alles um das japanische Nationalgetränk. Eine Vielzahl an unterschiedlichen Restaurants, Locations und Bars laden dieses Jahr wieder ein, die aromenreiche Welt der Sake-Spezialitäten kennen- und verstehen zu lernen.

Die SAKE WEEK VIENNA das japanisch-kulinarische Festival, lädt ab 1. bis zum 8. Oktober Genießer dazu ein, die subtile Kunst des Sake-Genusses zu erleben. „Vor 150 Jahren wurde Sake erstmals der Welt als das Nationalgetränk Japans präsentiert. Heute erfreut sich dieses weltweit wachsender Beliebtheit, auch in Österreich“, weiß Wolfgang Krivanec, Initiator der SAKE WEEK VIENNA. Der aus poliertem Reis gebraute Sake: „weckt sanftes Feuer am Gaumen – so könnte man das einzigartige Geschmackserlebnis treffend beschreiben,“ so Krivanec.

Nach den erfolgreichen Auflagen in den Jahren 2019 und 2022 verspricht die SAKE WEEK VIENNA 2023 ein noch reichhaltigeres Programm für Liebhaber der japanischen Kultur und kulinarischer Raffinesse. Das diesjährige Festival bietet eine Vielzahl von Veranstaltungen: von Verkostungen und Food Pairings bis hin zu interaktiven Workshops und exklusiven Masterclasses. „Sake-Einsteiger und erklärte Sake-Fans werden gleichermaßen auf ihre Kosten kommen“, betont Wolfgang Krivanec.

Vielfältige Veranstaltungen

Der Startschuss fällt am 1. Oktober mit dem KANPAI Day, bei dem Elliot Faber, der angesehene Sake Samurai aus Hongkong, das Geheimnis hinter Sake enthüllt. Doch das ist erst der Anfang. Im Laufe der Woche folgen eine breite Palette von Veranstaltungen, die die Vielfalt und Raffinesse des Sake erforschen:

Sake und Washoku Workshop: Eintauchen in die einzigartige japanische Esskultur „Washoku“, die seit 2013 als immaterielles Kulturerbe auf der UNESCO-Liste verzeichnet ist. Dieser Workshop verbindet die Kunst der Sake-Verkostung mit den feinen Nuancen der traditionellen Küche Japans.

Sake & Käse Verkostung: Eine ungewöhnliche, aber köstliche Kombination erwartet die Teilnehmer bei dieser Verkostung, die Sake und Käse harmonisch zusammenbringt und neue Geschmackserlebnisse entstehen lässt.

Sake Cocktail Workshop mit Hammondslab: Gemeinsami mit Experten verwendet man Sake in aufregenden Cocktails, die die Sinne begeistern.

Sake Brauen Workshop: In der renommierten Brauerei Sake.Wien hat man die einzigartige Gelegenheit, die Kunst des Sake-Brauens aus erster Hand zu erfahren und einen Einblick in die Handwerkskunst zu erhalten.

Der Höhepunkt der SAKE WEEK VIENNA ist zweifellos die Sake Week Fair am 8. Oktober. An diesem Tag wird das Badeschiff am Schwedenplatz zur Bühne für die größte Sake-Verkostung Europas. Über 100 Sake-Sorten von mehr als 40 Brauereien stehen zur Auswahl. Darüber hinaus können die Gäste japanische Spirituosen und Sojasaucen vom renommierten japanischen Supermarkt Nippon Ya erkunden. Die Messe bietet nicht nur eine einzigartige Verkostungserfahrung, sondern auch die Möglichkeit zum internationalen Netzwerken für Gastronomen und Händler.

Infos & Reservierung

Early Bird Tickets ab sofort zum Preis von € 25.

Weitere Ticketkategorien ab 1. September. Preis ab € 28.

Weitere Informationen und Ticketbuchungen: https://www.sakeweekvienna.com