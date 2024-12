Braukunst seit 1924: Salm Group feiert ein Jahrhundert Tradition

Die Salm Group – Wiener Traditionsunternehmen, weltweit führender Hersteller von Brauanlagen sowie Betreiber von “Salm Bräu” und “Stöckl im Park” – hat doppelten Grund zur Freude.

Stolze 100 Jahre steht das Unternehmen bereits in den Diensten der Braukunst und Gastronomie. Dieses außergewöhnliche Jubiläum nahm Leitbetriebe Austria zum Anlass, die Salm Group erneut als österreichischen Leitbetrieb auszuzeichnen und ihre bedeutende Rolle in der heimischen Wirtschaft zu würdigen.

Familienunternehmen mit Weitblick

Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin von Leitbetriebe Austria, brachte ihre Anerkennung zum Ausdruck: “Die Salm Group als Leitbetrieb auszeichnen zu dürfen, ist eine besondere Ehre. Dieses Unternehmen ist weit mehr als ein traditionsreicher Betrieb. Es steht für ein Lebenswerk, das über Generationen hinweg mit Leidenschaft und Weitsicht gestaltet wurde. Die Salm Group ist ein Paradebeispiel dafür, wie Vision und familiärer Zusammenhalt eine nachhaltige Erfolgsgeschichte formen können.”

“Die Salm Group steht seit 100 Jahren für Qualität, Verlässlichkeit und eine klare Vision”, unterstrich Margarete Kriz-Zwittkovits, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Wien. “Ich gratuliere herzlich zu diesem Jubiläum und wünsche auch den kommenden Generationen viel Erfolg.”

Eine Wiener Leitbetrieb mit internationaler Strahlkraft

Die Salm Group wurde 1924 von Georg und Josef Welledits gegründet und ist als Familienunternehmen in der dritten Generation tätig. Der Betrieb stellt Brauanlagen her, welche in 40 Ländern exportiert wurden und beschäftigt aktuell 110 Mitarbeiter. Es hat sich zudem auf ressourcenschonende und nachhaltige Herstellungsverfahren spezialisiert. Dem Wiener Unternehmen gelang es, sich als einer der weltweit führenden Anbieter von Brauanlagen zu etablieren. Neben der Herstellung von Brauereianlagen betreibt die Salm Group mit dem “Salm Bräu” im dritten Bezirk und dem “Stöckl im Park” im Schwarzenberg-Garten auch erfolgreiche Gastronomiebetriebe in Wien.

KR Walter Welledits, der das Unternehmen über viele Jahrzehnte hinweg geführt hat, steht symbolisch für diese Familientradition. Trotz seines hohen Alters ist er nach wie vor aktiv und bringt seine langjährige Erfahrung und Vision in die Unternehmens-strategie ein. Seine Hingabe und die enge Verbindung zur Wiener Brau- und Gastrokultur sind bis heute spürbar.

Ein Zeichen für die Zukunft

Mit der erneuten Zertifizierung als Leitbetrieb feiert die Salm Group ihr 100-jähriges Bestehen wie auch ihre herausragenden Standards in Sachen Innovation und Qualität. “Wir fühlen uns verpflichtet, die Werte der Salm Group auch in Zukunft zu bewahren und weiterzuführen – sowohl in der Brauerei als auch in unseren Gastronomiebetrieben. Das Salm Bräu und das Stöckl im Park sind nicht nur Orte des Genusses, sondern auch Symbole unserer langjährigen Tradition und unseres Engagements für die Wiener Gastroszene”, so Walter Welledits.