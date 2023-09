Salon Sozial: Gratis-Haarschnitt für Jugendliche

Die momentanen Zeiten sind für viele für uns schwierig. Oft fehlt fas Geld für das Nötigste. Gülten Karagöz, Besitzerin eines Friseursalons am Wiedner Gürtel möchte Familien jetzt die schweren Zeiten wenigstens etwas leichter machen.

„Jetzt fühl ich mich endlich wieder wie ein Mensch!“ Wer kennt diese Aussage nicht? Nach einem Gang zum Friseur steigt meist das Selbstwertgefühl. Doch seit Teuerung und Inflation ist dieser Akt der Selbstschätzung für manche Menschen in weite Ferne gerückt. Gerade für Familien mit Kindern und Jugendlichen ist ein Friseurbesuch mittlerweile zu einer echten finanziellen Belastung geworden.

„Salon Sozial“ hilft

Gülten Karagöz, Besitzerin eines Friseursalons am Wiedner Gürtel , hat aus diesem Grund das einzigartige Projekt „Salon Sozial“ ins Leben gerufen. Hier erhalten vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial weniger privilegierten Familien die Möglichkeit, einen kostenlosen professionellen Haarschnitt zu bekommen. Morgen, am 4. September findet von 14 bis 17 der Salon Sozial am Columbusplatz in Favoriten statt. „Kommt gerne mit euren Kindern vorbei!“, fordert Gülten Karagöz alle Interessierten auf. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.