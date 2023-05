Samen für die Welt: Mit Petrus Funds in die Erde investieren

Am 19. April, drei Tage vor dem Internationalen Tag der Erde, wurden mit der Vision „Invest In Our Planet“ insgesamt 30.000 Samenboxen mit knapp 50 Promotorinnen und Promotoren in Wien bei Schottentor, Karlsplatz, Währingerstraße, Josefstädter Straße, Nußdorfstraße, Gersthofer Straße/Salzburg am Rathausplatz/Graz am Jakominiplatz /Linz am Taubenmarkt verteilt.

Diese moderne und ökologische Verteilaktion führt, anstelle von Papiermüll, zur Begrünung und Bepflanzung, direkt im Blumenkistchen oder am Straßenrand.

Petrus Advisers

Die Investmentgesellschaft Petrus Advisers, Gründerin des Fonds, setzt sich seit Jahren erfolgreich und profitabel für Ökologie, soziale Anliegen und Aufsichtsthemen, Nachhaltigkeit sowie Förderung von Gender-Equality in Gremien ein – zum Vorteil der Gesellschaft und ihrer Investorinnen. Zusätzlich fahren in Wien Petrus-gebrandeten Straßenbahnen auf den Linien D und 41.

„Nachhaltigkeit, Fairness und soziale Anliegen sind kein Gegensatz zu erfolgreichem, aktivem Investieren. Nur wer versteht, wie sich eine ressourcenschonende Zukunft gestaltet, ist überhaupt in der Lage, Geld zu verdienen,“ sagt Klaus Umek, CEO von Petrus-Advisers.

Nachhaltige Samenboxen

Die Samenboxen sind wie ein Investment in Petrus Funds praktisch und funktional. Biologisch abbaubar erblühen daraus wunderschöne Pflanzen. Mit der Aktion will Petrus Funds Anlegerinnen ermutigen, eine aktive Rolle bei der Förderung der Nachhaltigkeit zu übernehmen, und bietet eine greifbare Möglichkeit, einen unmittelbaren positiven Einfluss auszuüben.