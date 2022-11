Sani hat sich seinen Traum im 22. Bezirk verwirklicht

Dass er einmal den Sprung in die berufliche Selbstständigkeit wagen würde, hat Sani Kostadinovic schon immer gewusst: Nun, mit 53 Jahren, ist sein Traum Wirklichkeit geworden! Der Kaufmann hat in der Hausfeldstraße 167 seinen eigenen ADEG-Markt eröffnet. „Mit meinem Standort gibt’s in Wien überhaupt nur drei solche Märkte, in der Donaustadt bin ich sogar ein absolutes Unikat“, jubelt der „Jung-Unternehmer“, der besonders viel Wert auf die Qualität legt: Bei seinem Sortiment erkennt man die enge Zusammen­arbeit mit lokalen Lieferanten, vor allem aus dem benachbarten Niederösterreich. Außerdem ist ihm ein freundliches Service überaus wichtig.

Kunde als König

„Direkt in der Großstadt kommt das meiner Meinung nach manchmal etwas zu kurz. Da hat man kaum Zeit, einmal stehen zu bleiben und sich um seine Mitmenschen zu kümmern. Das ist bei mir im ­Geschäft anders.“ Hier ist der Kunde noch König und wird auch gerne individuell beraten.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 7 bis 19 Uhr, Freitag von 7 bis 19.30 Uhr und Samstag von 7 bis 18 Uhr.