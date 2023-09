Sanierte Rundturnhallen mit „klimaktiv Gold“ geehrt

Die beliebten Rundturnhallen in Simmering, Florian-Hedorfer-Strasse, und in Liesing, Steinergasse, wurden nun auf Grund des nachhaltigen und innovativen Sanierungskonzeptes mit „klimaaktiv Gold“ ausgezeichnet.

Die fünf Wiener Rundsporthallen waren 2018 baulich am Ende und für einen modernen Betrieb nicht mehr geeignet. Nach langjähriger Diskussion über Abriss oder Sanierung wurde vom Sportamt Wien schließlich ein europaweiter Wettbewerb zur Sanierung ausgeschrieben, den das Architekturbüro RAUMKUNST ZT GmbH für sich entscheiden konnte. Mittlerweile ist die dritte vollkommen neu gestaltete und baulich in die Gegenwart geholte Rundhalle in der Steinergasse im 23. Bezirk in Betrieb. Und die Sanierung ist im wahrsten Sinne des Wortes „ausgezeichnet“ gelungen. Die Hallen in Simmering, Florian-Hedorfer-Strasse, und in Liesing, Steinergasse, wurden nun auf Grund des nachhaltigen und innovativen Sanierungskonzeptes mit „klimaaktiv Gold“ ausgezeichnet.

„Ein Gewinn für den Sport, für die Umwelt und die Steuerzahler“, heißt es seitens RAUMKUNST. Die Architekten DI Christine Diethör und DI Harald Fux konnten im Wettbewerb mit der Vorgabe punkten, dass eine oberflächliche Dämmung der Hülle auf Grund der strukturellen funktionalen und thermischen Mängel langfristig nicht zielführend gewesen wäre. Nur eine umfängliche, auch funktionale Erneuerung der Rundhallen – die sogenannte „Sanierung mit Mehrwert“ – würde eine nachhaltige Investition von Steuergeld rechtfertigen.

Nachhaltig und Umweltschonend