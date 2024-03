Santander eröffnet Filiale am Rennweg neu

Die Filiale im 3. Bezirk war der erste Santander-Standort in Österreich. Mit einem neuen Filialkonzept bietet die Bank ihren Kundinnen und Kunden nun ein modernes Bankerlebnis und maßgeschneiderte Kreditlösungen.

Neueröffnung am 21. März

Der 3. Wiener Gemeindebezirk hat seine Santander-Filiale zurück. Nach mehrwöchigen Modernisierungsarbeiten eröffnete die Santander Consumer Bank am 21. März 2024 wieder ihren Standort am Rennweg 17. Angeboten werden auf das Kundenbedürfnis maßgeschneiderte Barkredite ab 3.000 Euro – das Ganze mit freiem Verwendungszweck. Nach vorheriger Terminvereinbarung steht das dreiköpfige Beratungsteam den Kundinnen und Kunden nun auch außerhalb der regulären Banköffnungszeiten bis 20 Uhr zur Verfügung.

„An der Filiale Wien-Rennweg als ersten Santander-Standort in Österreich hängt unser Herz ganz besonders. Es freut uns, unseren Kundinnen und Kunden ab sofort auch hier ein modernes Filialerlebnis bieten zu können. Gerade wenn es um Kredite geht, schätzen die Menschen eine kompetente persönliche Beratung und einen unkomplizierten Antragsprozess – genau das sind unsere Stärken. Außerdem punkten wir als Bank mit Schnelligkeit. Im besten Fall erhält die Kundin bzw. der Kunde nach einer Kreditzusage das Geld noch am selben Tag ausbezahlt.“ Michael Schwaiger CCO der Santander Consumer Bank

Neues Filialkonzept und modernes Bankerlebnis

Das neue Filialkonzept bringt nicht nur den Kundinnen und Kunden viele Vorteile, sondern auch dem Beraterteam: Neben einer kundenfreundlichen Atmosphäre und moderner Büroausstattung, gibt es auf den 270 Quadratmetern neue Kundenbesprechungsräume sowie einen Aufenthaltsraum für das Personal. Das Design ist geprägt von viel Weiß, Rot in allen Facetten, hellem Holz, viel Glas und einem hochmodernen Lichtkonzept.

Die Filiale ist montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Donnerstag gelten verlängerte Öffnungszeiten bis 18.30 Uhr. Beratungstermine können telefonisch oder per E- Mail vereinbart werden.

Erste Filiale in Österreich

Als das Finanzinstitut 2009 seine Geschäftstätigkeit in Österreich aufnahm, befand sich am Rennweg 17 nicht nur die erste Santander-Filiale in Österreich, sondern auch die Firmenzentrale der Bank. Nach 15 erfolgreichen Jahren am österreichischen Markt ist das Finanzinstitut mit mittlerweile 28 Filialen in allen Bundesländern vertreten, davon mit 10 Standorten in Wien. Die Zentrale ist in den IZD Tower in Wien-Donaustadt übersiedelt, das Kundenservice-Center befindet sich in Eisenstadt.

Seit 2022 modernisiert die Bank schrittweise ihr Filialnetz. Seither wurden die Standorte St. Pölten, Wien-Meidling, Klagenfurt, Bruck/Mur und Wels renoviert.