Schani, es ist wieder Zeit, den Garten raus zu tragen

Rund 3500 Schanigärten locken Einheimische und Touristen an – rund die Hälfte der Schanigärten wurden auch im Winter betrieben, die andere lädt ab jetzt zur Freiluft-Saison.

„Schani trag den Garten raus“ war früher der klassische Aufruf die Tische vor dem Lokal aufzubauen. Darum muss sich der Schani, nachdem der Gastgarten der Wiener Gastlichkeit benannt ist, nun nicht mehr kümmern: Seit dem nun zu Ende gehenden Winter können Wiens Betreiber ihre Gärten ganzjährig betreiben.

„Es ist sehr erfreulich, dass es uns gemeinsam gelungen ist, eine gute Regelung für den ganzjährigen Betrieb von Schanigärten zu finden. Einmal mehr ist das der Beweis, dass Zusammenarbeit wie wir sie im Wien pflegen, zu den besten Lösungen führen. Von der neuen Schanigarten-Regelung profitieren die Wienerinnen und Wiener, die Unternehmen und unsere vielen Gäste aus dem in- und Ausland“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien

Die erfolgreiche Sonderregelung der letzten Jahre wurde zur fixen Lösung, die vor wenigen Jahren eingeführten „Winter-Schanigärten“, die oft nur aus wenigen Tischen bestanden, sind damit Geschichte. Derzeit werden in Wien rund 3.500 Schanigärten betrieben, die Hälfte davon auch im vergangenen Winter.

Frühlingserwachen im Café Engländer

„Die wahre Saison um Sonne, Kulinarik und Entspannung zu kombinieren, beginnt aber jetzt mit den steigenden Temperaturen“, sind sich Bürgermeister Michael Ludwig, Wirtschaftskammer Wien Präsident Walter Ruck und der Obmann der Wiener Kaffeehäuser, Wolfgang Binder, einig. Gemeinsam läuteten sie jetzt im Café Engländer das „Frühlingserwachen der Wiener Schanigärten“ ein.

Bürgermeister Michael Ludwig, Cafétier Christian Wukonigg, Wirtschaftskammer Präsident Walter Ruck und Kaffeehäuser-Obmann Wolfgang Binder (v.l.). © WKW / Florian Wieser

Das Café Engländer am Praterstern ist ebenso neu wie die Schanigarten-Regelung für den Winter: Im Herbst des Vorjahres eröffnete das traditionsreiche Kaffeehaus aus der Postgasse seine erste Dependance im zweiten Bezirk. Und das Engländer am Praterstern hat sich in diesen wenigen Monaten schon fix an diesem Verkehrsknotenpunkt Wiens etabliert.

„Dass wir heute in diesem neuen Gastgarten stehen, ist ein starkes Zeichen für die Wiener Kaffeehaus-Szene. Es ist der Beweis, dass auch in Zeiten von Fachkräftemangel und hoher Teuerung mit guter Strategie und viel Liebe zum Beruf der Erfolg einhergeht. Die Wiener Kaffeehäuser sind ein wichtiger Bestandteil des Lebensgefühls in unserer Stadt und das werden sie auch in der Zukunft bleiben“, ist Wolfgang Binder überzeugt.

Für Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ist klar: „Die Wiener Schanigärten stehen nicht nur für herausragende Gastronomie und urbanes Flair, sondern auch für die gelungene Zusammenarbeit aller Beteiligten – von den Gastronominnen und Gastronomen mit ihren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bis hin zur hervorragenden Kooperation zwischen der Stadt Wien und der Wiener Wirtschaftskammer. In einer Zeit, in der Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt wichtiger denn je sind, sind die Wiener Schanigärten ein strahlendes Beispiel dafür, wie die Kooperation verschiedener Akteurinnen und Akteure zu einem lebendigen und einladenden Stadtbild führen kann.“