Schauspiel-Legende Peter Simonischek gestorben

Der berühmte Theater- und Filmschauspieler Peter Simonischek ist nicht mehr. Er verstarb in der Nacht auf Dienstag im Alter von 76 Jahren.

Neben seiner Theaterkarriere war der gebürtige Grazer in zahlreichen Filmen und in TV-Serien wie „Tatort“ oder „Der Alte“ zu sehen. 1999 wechselte Simonischek nach zwei Jahrzehnten an der Berliner Schaubühne zurück nach Österreich ins Ensemble des Burgtheaters. Von 2002 bis 2009 stand er außerdem als Jedermann insgesamt 108 Mal bei den Salzburger Festspielen auf der Bühne. Internationale Bekanntheit brachte dem Künstler 2016 die Titelrolle im Spielfilm Toni Erdmann ein, wo er einen alternden Musiklehrer verkörperte. Peter Simonischek wurde im Laufe seines Lebens mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter der Grimmepreis, eine Ehrenmitgliedschaft am Burgtheater und eine Platin-Romy für sein Lebenswerk.

Großer Verlust für Österreichs Kulturszene

„Der Tod von Peter Simonischek ist ein immenser Verlust für die Welt des Theaters und des Films“, bedauert Bürgermeister Michael Ludwig das Ableben des Schauspielers. Auch Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer hat „mit großer Bestürzung und Trauer“ davon erfahren: „Peter Simonischeks Tod ist ein riesiger Verlust für die gesamte Kunst- und Kulturszene “. Bundespräsident Alexander van der Bellen, Vizekanzler Werner Kogler, SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek, Salzburgs Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser, der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler und viele andere bekundeten ebenfalls öffentlich ihre Trauer.

Programmänderungen in memoriam Simonischek

ORF2 ändert sein Programm und zeigt morgen, am 31. Mai, um 20:15 Uhr „An seiner Seite“ und um 22:30 Uhr „Toni Erdmann“. Am Donnerstag, 1. Juni, ist um 11:30 Uhr „Alles Glück dieser Erde“ zu sehen, und am Freitag um 0:05 Uhr „Dolmetscher“. Auch Radio Ö1 führt Programmänderungen durch: am Samstag (3. Juni) gibt es um 14 Uhr das Hörspiel „Der Theatermacher“ und am Sonntag um 8:15 Uhr Lieblingsgedichte ausgewählt und interpretiert von Simonischek sowie um 14:05 Uhr ein Porträt des Schauspielers in der Sendung „Menschenbilder“ .