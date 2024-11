Weihnachten: Freude schenken mit dem Christkind-Projekt

Die festliche Jahreszeit naht und mit ihr die Gelegenheit, Gutes zu tun. Auch heuer rufen Samariterbund und Post zur Weihnachtsaktion „Spielen Sie Christkind“ auf.

Zum zwölften Mal haben Menschen die Möglichkeit, armutsgefährdeten Kindern in ganz Österreich eine Freude zu bereiten. Jedes fünfte Kind in Österreich lebt in Armut – eine erschreckende Zahl, die vor allem zur Weihnachtszeit spürbar wird. „Unser Christkind fliegt dorthin, wo Armut Alltag ist und die Bedürfnisse der Jüngsten oft zu kurz kommen. Unterstützen Sie uns dabei und helfen Sie uns auch dieses Jahr wieder, so vielen armutsgefährdeten Kindern wie möglich schöne Feiertage zu bescheren.“, ermutigt Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes.

Gemeinsam Freude schenken

Die Idee, für benachteiligte Kinder Christkind zu spielen, hat sich längst zu einer fest verankerten Tradition entwickelt. Im letzten Jahr konnten über 25.000 Geschenke verteilt werden – ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität und des Miteinanders. Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG, hebt hervor: „Gerade an Weihnachten kann ein unerwartetes Geschenk Kindern in Armut ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern.“

So einfach funktioniert’s

Die Teilnahme am Christkind-Projekt ist unkompliziert: Kaufen Sie ein kleines, kindgerechtes Geschenk im Wert von 20 bis 40 Euro, verpacken Sie es weihnachtlich und schicken Sie es kostenlos an den Samariterbund. Die Aktion läuft vom 4. November bis 23. Dezember. Beschriften Sie das Paket einfach mit „#TeamChristkind“ und geben Sie es in einer Postfiliale oder bei einem Post Partner ab. Alternativ können Sie kostenlos ein Versandlabel von der Website der Post herunterladen (Pakete fürs Christkind – PostAG) und das Paket rund um die Uhr in einer SB-Zone abgeben. Info-Karten mit Angaben zu den Geschenken und dem passenden Alter stehen ebenfalls zum Download bereit.

Deine Unterstützung zählt!

Wenn die Zeit knapp ist und das Einkaufen nicht möglich ist, können Sie auch mit einer Geldspende das #TeamChristkind unterstützen. Jede kleine Hilfe trägt dazu bei, diesen Kindern ein unvergessliches Weihnachtsfest zu bereiten. Alle Informationen zur Teilnahme finden Sie unter: www.samariterbund.net/christkind.