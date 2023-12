Falco, Schiff, Donauturm: Top-Events zu Silvester

Der Silvester-Countdown läuft: Allen Wienern, die einen schwungvollen Rutsch ins neue Jahr erleben wollen, bieten die Unternehmen der Wien Holding auch heuer tolle Events, die letzte Nacht des Jahres zu feiern – ob auf dem Schiff, in luftiger Höhe oder musikalisch!

Die DDSG Blue Danube hat auch heuer wieder für all jene, die sich nach unvergesslichen Silvester sehnen, spezielle Schifffahrten im Angebot. Am Sonntag, 31. Dezember legen die MS Admiral Tegetthoff, die MS Dürnstein, die MS Wien und die MS Kaiserin Elisabeth ab, um auf der Donau schwungvoll mit ihren Gästen in das neue Jahr 2024 zu starten. ddsg-blue-danube.at

Twin City Liner: Silvesterfahrt nach Bratislava

Mit dem modernsten Schiff auf der Donau können unternehmungslustige Silvester-Fans nach Bratislava reisen und dort einen tollen Jahreswechsel verbringen. Der Twin City Liner bringt seine Gäste direkt vom Schwedenplatz in die Altstadt von Bratislava, die sich in eine Partymeile verwandelt – inklusive Feuerwerk zum Jahreswechsel! Infos: twincityliner.com

Höchste Gefühle zu Silvester am Donauturm

Mit seiner atemberaubenden Aussicht, einer festlichen Atmosphäre und einem Top-Programm bietet der Donauturm das perfekte Ambiente, um das alte Jahr gebührend zu verabschieden und das neue Jahr mit Stil zu begrüßen. Im Turm Café auf 160 Metern Höhe können alle Interessierten am 31. Dezember ein Silvesterbuffet genießen. donauturm.at

Vereinigte Bühnen Wien: Mit Musik ins Neue Jahr

Sehenswerte Musicals bieten die VBW ihren Gästen auch in der lautesten Nacht des Jahres. Im Raimund Theater wird zu Silvester um 15.00 und 19.30 Uhr das Erfolgsmusical „Rebecca“ gezeigt. Im Ronacher soll „Rock Me Amadeus – DAS FALCO Musical“ zu den selben Beginnzeiten für Stimmung sorgen. Infos: vbw.at