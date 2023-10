Schönbrunn ist bald das Ziel der „Magischen Mission“

Das Schloss Schönbrunn wird am 23. Oktober um 18:30 Uhr zum Schauplatz eines spektakulären, magischen Abenteuers der Superlative. Bei der „Magischen Mission Schönbrunn – ein einzigartiges Spektakel“ – und das bei freiem Eintritt.

Mit der größten Zaubershow Österreichs sorgte FAB FOX im Frühjahr für Schlagzeilen und ausverkaufte Hallen. Jetzt, nach der Sommerpause, geht er mit „Magische Mission Schönbrunn – ein einzigartiges Spektakel“ am 23. Oktober um 18.30 Uhr an die Grenzen des Machbaren.

Die wahre Barriere ist unsere Vorstellungskraft (FAB FOX)

Sein magischer Stunt der Superlative hat alle Zutaten, um die Massen zu begeistern und sich einen Platz in den Geschichtsbüchern der Stadt zu sichern. In 30 Metern, Höhe in einem riesigen Würfel eingeschlossen, wird der erst 24-jährige Niederösterreicher versuchen, sich aus seiner misslichen Lage zu befreien. Die Zeit tickt, denn nach nur 60 Sekunden wird der Würfel vor den Augen der Zuschauer scheinbar explodieren.

Spektakel für alle

Die Entfesselung nur wenige Meter vor den Augen der Zuschauer ist ein professionell geplantes und monatelang einstudiertes Spektakel für alle von 5 bis 99 Jahren. „Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben, denn so etwas hat diese Stadt noch nie gesehen! Meine Magische Mission Schönbrunn ist ganz im Sinne meines großen Vorbildes Harry Houdini, des größten Entfesselungskünstler aller Zeiten. Ich habe lange geprobt, um diese spektakuläre, einzigartige Nummer auf die Beine zu stellen und dem Publikum den Atem zu rauben“, so FOX.

Vor dem Stunt zeigt FAB FOX weitere spannende Illusionen. Wie einst David Copperfield, der 1986 die Chinesische Mauer durchschritt, wird Österreichs Sensationsmagier durch Stahl gehen. FOX: „Die Stahlmauer ist für mich kein Hindernis, sondern eine Illusion, die ich durchbrechen werde. Die wahre Barriere ist unsere Vorstellungskraft…“

Mehr Infos auf www.fabfox.at

Die Details

Was: Magische Mission Schönbrunn – ein einzigartiges Spektakel

Wann: 23. Oktober 2023, 18:30 Uhr

Wo: Schloss Schönbrunn, Ehrenhof, Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien