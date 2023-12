Schönbrunn: Prickelnd und glitzernd Richtung 2024

Der Neujahrsmarkt Schloss Schönbrunn startet am 27. Dezember und dauert bis zum 4. Jänner: Zahlreiche Neujahrsgrüße am Marktgelände, niedliche Glücksbringer und tägliche Live-Konzerte von Dixie-, Swing- und Jazz-Ensembles begleiten ins neue Jahr.

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, verwandelt sich der Kultur- & Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember in den Neujahrsmarkt Schloss Schönbrunn und begleitet die Besucher bis zum 4. Jänner mit schwungvollen Klängen ins neue Jahr. Der Neujahrsmarkt begeistert mit einem adaptierten Qualitätssortiment sowie Neujahrswünschen in unterschiedlichsten Sprachen.

Täglich von 10 bis 18 Uhr bereichern Glücksbringer wie Rauchfangkehrer, Hufeisen und Schweinchen das Angebot. Ebenso sind mundgeblasene Sektgläser, Tagebücher und Kalender für das Jahr 2024 erhältlich.

Selbstverständlich verköstigen die Gastronomen mit ihren kulinarischen Gaumenfreuden wie Ofenkartoffeln mit Shrimps oder Lachs sowie zahlreichen Dessert-Kreationen, die von Germknödeln über Waffeln bis hin zu Marillenknödel reichen. Aufs neue Jahr lässt sich klassisch mit Sekt oder aber auch mit wärmenden Getränken wie Glühwein oder einer der vielen Punschsorten anstoßen.

Während Dixie-, Swing- und Jazz-Ensembles täglich um 16 Uhr für gute Laune am Ehrenhof sorgen, lädt das Hof-Karussell die Kinder zu einer spaßigen Ringelspielfahrt ein. Auch im Kindermuseum gibt es einiges zu entdecken. Weitere Details unter www.kindermuseumschoenbrunn.at.

Festtage in Schönbrunn

Freudige Botschaft für die festliche Zeit! Der Kultur- & Weihnachtsmarkt hat über die Feiertage geöffnet. Das Warten aufs Christkind vergeht am Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn für Groß und Klein wie im Flug. Für die Kleinen gibt es eine spannende Mitmach-Rallye mit den Hirten auf Stelzen und die Großen dürfen sich auf stimmungsvolle Adventkonzerte freuen.

Weihnachtsbaum für Elefanten

Am 11. Jänner freuen sich die Elefanten im Tiergarten Schönbrunn traditionell über abwechslungsreiche Beschäftigung.

Der vor dem Schloss Schönbrunn stehende Weihnachtsbaum wird frühmorgens gefällt, in Teile zerlegt und anschließend in den Tiergarten gebracht. Dort dienen die Zweige der ehemals 18 Meter hohen Fichte als willkommene Abwechslung.

Das Festtagsprogramm:

Mitmach-Rallye – „Ein Weihnachtsbaum für die Hirten“

24. Dezember: 13.00 bis 16.00 Uhr

25. und 26. Dezember 14.00 bis 17.00 Uhr

Ort: Erlebnis–Sternenhäuschen

Alter: ab dem Lesealter oder mit Unterstützung schon früher

Freier Eintritt, ohne Anmeldung!

Hof-Karussell

24. Dezember: 10.00 bis 16.00 Uhr

25. Dezember bis 4. Jänner: 10.00 bis 18.00 Uhr

Alter: für alle Altersstufen

Preis: 1 Fahrt: € 4,00

3 Fahrten: € 10,00

5 Fahrten: € 16,00

Gruppentarif (ab 15 Personen): € 3,00 pro Fahrt

Dauer: ca. 4 – 5 Minuten

Keine Anmeldung für Gruppen oder Einzelkinder erforderlich.

Schönbrunner Adventkonzerte

24. Dezember: 15er Blech 14.00 Uhr

25. Dezember: Blechbläserquartett „A Quattro Voci“ 16.00 Uhr

26. Dezember: Quartetto Completto 16.00 Uhr

Freier Eintritt!

Jazz am Neujahrsmarkt

27. Dezember: Myrablech

28. Dezember: Pernitz´Blech

29. Dezember: Sax in the kitchen 2.0

30. Dezember: Bläserquartett der Marktmusik Guntramsdorf

31. Dezember: Döblinger Bläserquartett

1. Jänner: Vienna Jazz Plus

2. Jänner: Flotte Musi

3. Jänner: wein4tler brass

4. Jänner: Jansky Brass

jeweils um 16.00 Uhr

Freier Eintritt!

Weitere Informationen unter www.weihnachtsmarkt.co.at.