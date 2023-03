Schmelz-Kirche nach Brand wiedereröffnet

Die katholische Heilig-Geist-Kirche trägt zwar den Zusatznamen „auf der Schmelz“, liegt aber in der ­Ottakringer Klausgasse (Ecke Herbststraße). Das Einzugs­gebiet reicht freilich über die ­Gablenzgasse hinaus. So ­konnte Erzbischof Christoph ­Schönborn am 29. 1. eine grenzenlose Wiedereröffnung feiern.

Viele helfende Hände

Die 108 Jahre alte Pfarrkirche wurde im Jänner 2021 ein Raub der Flammen. Wegen starker Rußverschmutzung waren Teile nicht mehr verwendbar. Es sollte fast zwei Jahre dauern, bis der Innenteil des Gotteshauses renoviert wurde. „Die Menschen rund um die Heilig-Geist-Kirche haben zu ihrer Pfarre eine starke, emotionale Bindung“, betont das Schmelzer Gotteshaus. Auch viele Pfarrmitglieder haben zuletzt ehrenamtlich mitgeholfen.