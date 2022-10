Schmuckstars: Award-Übergabe an Jacques-Lemans-Markenbotschafterin Anna Gasser

Anna Gasser holt sich ihren Schmuckstars-Award ab und überreicht die von ihr für die Schmuckstars-Charity-Auktion bereitgestellten Versteigerungsobjekte. In Summe spendet Schmuckstars rund 32.000 Euro an „Licht ins Dunkel“.

Bereits Mitte Juni 2022 stand mit Anna Gasser die Preisträgerin der neuen Sonderkategorie „Schmuckstars Uhren- & Schmuck-Ambassador“ fest. Seit nunmehr vier Jahren verleiht die gebürtige Kärntnerin und zweifache österreichische Olympiasiegerin der weltbekannten Uhrenmarke Jacques Lemans, die für sportliche Eleganz steht, ihr Gesicht. Da Gasser aufgrund eines auswärtigen Trainings an der Schmuckstars-Gala, am 24. September 2022, nicht teilnehmen konnte, wurde die feierliche Award-Übergabe samt Laudatio von Jacques-Lemans-Verkaufsleiter Peter Wittmann in feierlichem Rahmen in der Wiener Timelounge nun nachgeholt.

„Es ist mir eine große Freude der frischgebackenen und nun dreifachen ‚Sportlerin des Jahres‘ den Schmuckstars-Award persönlich überreichen zu können. Anna Gasser ist seit 2018 das Gesicht von Jacques Lemans und der Award eine mehr als verdiente Auszeichnung abseits ihrer zahlreichen Ehrungen für ihre sportlichen Erfolge“, gratuliert Wittmann.

Für die Schmuckstars-Charity-Auktion am Galaabend stellte Gasser ein handsigniertes Snowboard sowie die originale Olympiajacke zugunsten der Hilfsaktion „50 Jahre Licht ins Dunkel“ zur Verfügung. Oben drauf gab’s noch zwei Uhren von Jacques Lemans. Den Zuschlag für das einzigartige Paket erhielt Timelounge-Inhaber Heinz Winterer. Seinem Sohn und großen Gasser-Fan Marc Winterer wurden die Unikate und Preziosen von Anna Gasser höchstpersönlich überreicht.



Unter den Hammer von Auktionator Franziskus Kriegs-Au (Julius Hügler K&K Hofjuwelier) gelangten außerdem hochkarätige Diamanten vom Diamant Club Wien sowie weitere schmucke Preziosen von Meister Schmuck aus der Schweiz, Juwelier Schützlhoffer aus Kärnten, Julius Hügler K&K Hofjuwelier und Garbo Juwelen. Mit der Charity-Auktion konnte die beachtliche Spendensumme von rund 31.000 Euro für die Initiative „50 Jahre Licht ins Dunkel“ lukriert werden. Weitere knapp 1.000 Euro wurden nach der Versteigerung im Rahmen des Galaabends am Roulette-Tisch von „Casino Wien on Tour“ erspielt. Damit überreichte Schmuckstars-Initiator Christian P. Lerner nun die beachtliche Gesamtspendensumme von rund 32.000 Euro an Licht-ins-Dunkel-Geschäftsführer Mario Thaler.

„Stolze 31.972,50 Euro wurden zugunsten von ‚Licht ins Dunkel‘ im Rahmen der Schmuckstars Gala 2022 gesammelt. Ich danke allen Partnern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die das ermöglicht haben. Alleine die von Anna Gasser zur Verfügung gestellte Ausrüstung und die Jacques-Lemans-Uhren haben einen Beitrag von 5.000 Euro eingebracht. Ein schöner Betrag für einen wirklich guten Zweck“, kommentiert Lerner.

„Ich möchte mich im Namen von ‚Licht ins Dunkel‘ herzlich bei allen Juwelieren und Uhrmachern für die großzügige Bereitstellung ihrer Schmuckstücke bedanken und natürlich auch bei Anna Gasser, die neben dem handsignierten Snowboard auch ihre originale Olympiajacke für den guten Zweck hat unter den Hammer kommen lassen. Mein besonderer Dank geht aber an alle, die mitgesteigert haben und diese brillante Spendensumme möglich gemacht haben“, so Thaler.