Schönborn feiert Weihnachten auf YouTube

In diesem Jahr lädt uns Kardinal Christoph Schönborn dazu ein, an seiner Weihnachtsfeier auf YouTube teilzunehmen. Auf dem offiziellen Kanal der Erzdiözese Wien findet man die eindrucksvolle Meditation zum Weihnachtsevangelium sowie den Segen des Erzbischofs. Zu hören ist das weltberühmte „Stille Nacht“, was die Gedankenwelt der Zuschauer in das Thema Weihnachten eintauchen lässt.

Kardinal Schönborn ermuntert dazu, an seiner Weihnachtsfeier teilzunehmen und somit die spirituelle Seite des Festes zu feiern – egal ob in der Familie oder alleine. Er betont, wie wichtig es ist, sich Zeit für Besinnung und Dankbarkeit zu nehmen und auch in schwierigen Zeiten Zuversicht und Hoffnung auf ein besseres Morgen nicht zu verlieren.

Die virtuelle Weihnachtsfeier ist eine Möglichkeit, das Fest der Liebe zu feiern ohne das Haus verlassen zu müssen.