Mitmachen! Schönster Innenhof der Josefstadt gesucht

Kleine Grünoasen gut versteckt mitten in der Stadt: Wiens Innenhöfe sind wahre Juwele. Die Bezirksvorstehung Josefstadt sucht in Kooperation mit der Gebietsbetreuung Stadterneuerung den schönsten Hof, den der 8. Bezirk zu bieten hat. Machen Sie mit!

Begrünte Innenhöfe in der City sind nicht nur hübsch anzuschauen, die Bepflanzung erhöht auch die biologische Vielfalt und bietet Insekten und Vögel ein Zuhause. Außerdem können diese Grünoasen auch (Regen-)Wasser speichern. Die Pflanzen spenden wertvollen Schatten und verdunsten Wasser, das kühlt die Umgebung an heißen Sommertagen. Und das Beste: Grüne Innenhöfe sind für die Bewohner:innen ein zusätzlicher Ort, um sich vom Alltagstrubel zu erholen und zu entspannen.

Doch wer hat den schönsten Innenhof in der Josefstadt? Ein Wettbewerb soll das jetzt entscheiden. Bezirksvorsteher Martin Fabisch erklärt: “Gemeinsam wollen wir Ihren Hof vor den Vorhang holen, damit er als Beispiel für künftige Gestaltungen dient.”

So funktioniert die Teilnahme

Machen Sie 2 bis 3 Fotos von Ihrem Hof im 8. Bezirk.

Schicken Sie die Fotos mit Ihrer Adresse sowie einer kurzen Beschreibung zur Pflanzenvielfalt, wer an der Gestaltung mitgewirkt hat und wer den Hof pflegt und nutzt per E-Mail an west@gbstern.at. Einsendeschluss ist der 9. September 2024 .

. Kommen Sie am 20. September 2024 von 14 bis 21 Uhr zum Josefstädter Straßenfest zum Stand der Gebietsbetreuung und geben Sie Ihre Stimme für den schönsten Innenhof ab.

Die Preisverleihung findet am 3. Oktober statt.

Kick-off am 4. Juli

Um auf die Aktion aufmerksam zu machen, steht Bezirkschef Martin Fabisch gemeinsam mit der Gebietsbetreuung Stadterneuerung am 4. Juli in den Josefstädter Parks für Fragen und Infos zur Verfügung. Die Route führt ab 15 Uhr in den Tigerpark, in den Hamerlingpark, zum Schleßingerplatz und schließlich in den Schönbornpark.

Weitere Infos auf: gbstern.at/west/josefstadt-sucht-den-schoensten-innenhof