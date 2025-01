Schokoladefest Marx Halle: Paradies für Naschkatzen

Vom 31. Jänner bis 2. Februar 2025 verwandelt sich die Wiener Marx Halle wieder in ein Paradies für Naschkatzen beim Schokoladefest 2025. Entdecken, probieren und genießen Sie die Welt der Schokolade!

Das Schokoladefest präsentiert auf 8.000 m² innovative Kreationen, spannende Workshops und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Von Schokobier über Schokokebab bis hin zu einer gigantischen Schokoladetafel – hier dreht sich alles um die Kakaobohne.

Schokolade in ganz neuen Facetten genießen

Das Schokoladefest bietet eine unvergleichliche Vielfalt an Schokokreationen. Besucher können Schokopizza, Schokospieße, Schokolikör und sogar Schokoburger probieren. Workshops laden dazu ein, selbst kreativ zu werden. Ein besonderer Höhepunkt ist der Niemetz-Workshop, bei dem die berühmten Schwedenbomben individuell gestaltet werden können. Wer Inspiration sucht, wird bei den zahlreichen Ständen für Schokoladespezialitäten aus Österreich und Europa fündig. Für Feinschmecker gibt es außerdem Live-Demonstrationen von Spitzenköchen und Konditormeistern. Die weltbeste Patissière, Nina Metayer, verrät am Eröffnungstag ihre süßen Geheimnisse und gibt exklusive Einblicke in ihre Kunst.

Süße Versuchung für Schoko-Liebhaber jeden Alters

Österreichs größtes Schokoladeest richtet sich an die ganze Familie. Für Kinder gibt es spezielle Kurse, in denen sie Schokolade bemalen oder ihre eigenen Pralinen herstellen können. Zusätzlich sorgen Hüpfburgen, Entdeckungsspiele und ein spannendes Unterhaltungsprogramm mit Live-Musik und Tanzvorführungen für beste Stimmung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der größten Schokoladetafel Österreichs, die mit 300 kg Gewicht für den guten Zweck verkauft wird.

Schokoladefest 2025

31.1.–2.2.2025

Freitag, 12–18 Uhr, Samstag: 10–18 Uhr, Sonntag: 10–17 Uhr

Marx Halle Wien, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Preise: Erwachsene: € 13,–, Senioren/Studenten: € 11,–, Kinder: € 8,– (unter 6 Jahren kostenlos)

Tickets sind auf www.oeticket.com erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.schokoladefest.at