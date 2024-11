Schuhpflege Pawlik mit DPD-Award ausgezeichnet

Bei „Schuhpflege Pawlik“ in der Landstraße finden die Kunden nicht nur Zubehör rund um die Schuh- und Lederpflege, sondern auch den besten Paketservice. Das wurde jetzt vom privaten Paketdienst DPD mit einem Award als Dankeschön ausgezeichnet.

Erstmals hat Österreichs führender Paketdienst DPD den sogenannten „DPD Pickup Partner Award“ an seine Partner vergeben. Ein Zeichen der Anerkennung und ein Danke an die vielen Shops, die die Annahme und Retouren von Paketen abwickeln. „Unser Erfolg als größter privater Paketdienstleister Österreichs ist nicht zuletzt das Ergebnis unserer ausgezeichneten Kooperationen mit unseren 1.800 Pickup Paketshop- Betreibern. In Wien hat Herr Pawlik – er ist seit 2016 DPD-Partner – seinen Einsatz für unsere Kunden ganz besonders unter Beweis gestellt. Dafür überreichen wir ihnen den Pickup Partner Award 2024 für Wien“, so Mag. Rainer Schwarz, Geschäftsführer DPD Österreich.

Bei Kurt Pawlik gibt es einfach den besten Kundenservice

Bei Kurt Pawliks Shop „Schuhpflege Pawlik“ in der Landstraßer Hauptstraße 105 finden die Kunden nicht nur Zubehör rund um die Schuh- und Lederpflege, sondern auch den besten Paketservice. Egal, welche Pakete aus der DPD-Produktpalette – von der Abholung bis zum Retourenpaket – er managet sie immer mit einem extra Lächeln auf den Lippen und konnte daher – nicht umsonst – in der Kategorie „Kundenservice“ überzeugen. Bei der Übergabe des Pickup Partner Awards durch DPD Pickup Manager Mario Pavlek freute sich Kurt Pawlik nicht nur über das Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit und die damit verbundene Auszeichnung, sondern auch auf viele weitere erfolgreiche Jahre der Kooperation mit DPD.

Schuhpflege Pawlik: www.schuhpfleger.at