Schule aus Liesing bittet bald zu „Alles Walzer“

Alles Walzer, heißt es bald wieder, wenn die Schüler des (Real-) Gymnasiums Draschestraße in Liesing zu ihrem Schulball, der heuer von der Volksbank Wien gesponsert wird, laden.

Am 20.4. bietet die Burg Perchtoldsdorf (2380, Paul-Katzberger-Platz 1) den Rahmen dafür. Der Ballsaal kann sich ebenso, wie sich das Programm hören lassen kann. Unter dem Thema Old Hollywood spielen eine Tanzband, ein DJ und Lehrer- bzw. Schülerbands. Außerdem erwartet die Gäste eine Tombola mit einzigartigen Haupt- und vielen Trostpreisen, eine Oscar-Verleihung mit zahlreichen Kategorien und glitzernde Dekoration, die alle Gäste in die vergangene Zeit des Golden Age Hollywoods bringt – samt roten Teppich!

Karten reservieren

Erfahrungsgemäß ist dieser Ball rasch ausverkauft. Tickets sind schon jetzt an der Schule (23., Draschestraße 90-92 ) erhältlich, sowie einfach online über den unten stehenden QR-Code.