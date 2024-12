Kunst trifft Technologie: Season Market im SO/Vienna

Am 28. November eröffnete das SO/ Vienna in seiner Lobby eine einzigartige Kunstinstallation, die gleichzeitig als Seasonal Market dient. Die Veranstaltung bietet Gästen die Möglichkeit, Kunst, Technologie und Design auf innovative Weise zu erleben.

Augmented Reality und Mixed Reality erleben

Die Besucher werden in die faszinierende Welt der Augmented Reality entführt, die vom Artefact Mixed Reality Studio gestaltet wurde. Diese immersive Erfahrung erlaubt es, Kunst und Technologie auf eine völlig neue Art zu entdecken.

Design-Highlights und exklusive Kollektionen

Neben den technologischen Elementen stehen hochwertige Designobjekte im Mittelpunkt. Präsentiert werden futuristische 3D-Designs wie Handtaschen, Vasen, Schmuck und Mode von renommierten Marken und Künstlern, darunter Julia Koerner (JK3D), Marie Boltenstern und Alpha Tauri. Die exklusiven Kollektionen können vor Ort betrachtet und erworben werden.

Adresse: SO/Vienna, 2., Praterstraße 1