Seestadt: Musikfestival sorgt für Lebensfreude 

Inspirierend, international und offen für verschiedene Disziplinen und Genres – so präsentiert sich das 2. Internationale Gitarrenfestival “Art of Guitar Wien” in der Kulturgarage in der Seestadt.

Unter dem Motto “Alegria!” lässt das Musikfest in diesem Stadtentwicklungsgebiet viel künstlerische Lebensfreude erwarten. Das Eröffnungskonzert gestaltet gleich einmal die Gitarristin, Komponistin und Organisatorin des Events, Julia Malischnig – am 8. November um 19.30 Uhr.

Flamenco-Star und Grammy-Gewinner

Am 9. November geht’s dann um 19:30 Uhr mit “Historias de un Flamenco” mit dem vielfach ausgezeichneten Flamenco-Star und Grammy-Gewinner Antonio Rey weiter.

Weitere Infos unter www.gitarrenfestival.at