Sein „Bestes“ zu geben kann jetzt Leben retten

Derzeit spendet lediglich 3,59 Prozent der Bevölkerung im spendefähigen Alter Blut. Viele Menschen wissen nicht, wie wichtig Blutspenden ist.

Gutes tun kann so leicht sein und geht auch noch ganz schnell. Kurz den Ärmel hochkrempeln und damit wertvolle Lebenszeit schenken. Viele kranke und verletzte Menschen in Österreichs Spitäler sind auf lebensrettende Blutkonserven angewiesen. „Geben Sie jetzt Ihr Bestes und schenken Sie wertvolle Lebenszeit!“, bittet das Rote Kreuz.

Blut zählt im Notfall zu den wichtigsten Medikamenten und rettet Leben – zum Beispiel bei Operationen, Geburten oder schweren Erkrankungen. Im Schnitt wird in Österreich alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt. Eine Blutspende tut nicht weh und dauert nur rund sieben Minuten. Wer sein Bestes, also sein Blut, geben möchte, sollte für den gesamten Ablauf rund 45 Minuten einplanen.

Infos & Termine



Das Rote Kreuz veranstaltet zahlreiche Blutspendeaktionen, um die nationale Blutversorgung der Spitäler sicherzustellen. Blutspenden können Personen zwischen dem 18. und 70. Geburtstag, die gewisse gesundheitlich und gesetzlich festgelegte Kriterien erfüllen. Zur Blutspende ist ein amtlicher Lichtbildausweis notwendig.

Eine Möglichkeit „sein Bestes zu geben“ gibt es am 25.10. von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr im WSB 9 in der Wienerbergstraße 9 in Favoriten.

Weitere Informationen zur Blutspende sowie Termine gibt es unter www.gibdeinbestes.at und 0800 190 190.