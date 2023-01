Seit 100 Jahren sind die ÖBB auf Schiene

Seit bald nunmehr 100 Jahre brettern die Züge der ÖBB über die Schienen des Landes. Am 19. Juli 1923 beschloss der Nationalrat das Bundesbahngesetz. Damit wurden der Grundstein für die ÖBB gelegt und die Österreichischen Bundesbahnen als eigenständige Unternehmung gebildet. Das Motto für diesen ganz speziellen Geburtstag lautet „Richtung Zukunft“ und das kommt nicht von ungefähr: In Zeiten der Klimakrise nimmt die Bedeutung des Unternehmens wieder an Fahrt zu.

Mitarbeiter gesucht

(C) ÖBB Rudolph: ÖBB-Boss Andreas Matthä bei der Zugtaufe.

Die Bundesbahnen nahmen am 1. Oktober 1923 ihren Betrieb auf. Zum 100-jährigen Jubiläum plant das Unternehmen besondere Highlights. Etwa Veranstaltungen und eine mobile Ausstellung, die durch ganz Österreich unterwegs sein soll. „Das 100-jährige Jubiläum der ÖBB steht nicht umsonst unter dem Motto ‚Richtung Zukunft‘. Seit 100 Jahren arbeitet das Team der ÖBB an Innovationen für nachhaltige Mobilität. Im Jubiläumsjahr werden wir also nicht nur mit einer Portion Stolz auf unsere Geschichte zurückblicken, sondern vor allem die Weichen für die nächsten 100 Jahre Richtung Zukunft stellen“, freut sich ÖBB CEO Andreas Matthä.

Bereits jetzt ist ein „besonderer“ Railjet zum Jubiläum auf Schiene: 100 Gründe für die ÖBB zu arbeiten zieren den Zug. Denn derzeit ist die ÖBB auf Personalsuche. Bis 2027 geht ein Fünftel aller ÖBB-Mitarbeiter in Pension. In den nächsten fünf Jahren sucht das Unternehmen gut 15.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.