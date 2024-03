Seit 200 Jahren ist „Zuadrahn“ der Superhit!

Großes Jubiläum für einen Betrieb, der großen Spaß bereitet: Die Spielkarten-Manufaktur Piatnik aus Penzing feiert den Runden. Mit Sonderspielen und einem speziellen Puzzle.

Wenige Firmen im Land haben eine ähnlich große Geschichte. Und ja, die Spielkarten von Piatnik sind besser als die meisten anderen. Seit 1824 steht die Spielkarten-Fabrik in der Hütteldorfer Straße für Qualität. Was einst mit einer kleinen Kartenmalerei begann, ist heute an praktisch jedem Spieltisch zu finden.

Activity & DKT

Nun feiert „Ferdinand Piatnik und Söhne“ den 200. Geburtstag. Mit Herz, Pagat und Mond sozusagen. Längst gibt es aber mehr als Kartenspiele – etwa ein 1.000-teiliges Puzzle, das Wien zur Zeit der Firmengründung zeigt. Puzzles bedeuten seit 1966 ein zusätzliches, drittes Standbein. Das zweite sind Brettspiele wie Activity, Tick Tack Bumm, DKT, Speedy Roll und Smart 10 nach der gleichnamigen ORF-Quizsendung.

Mehrere Bezirks-Business-Awards

Hunderte Spiele werden seit 1891 in moderner Industrieproduktion in der Hütteldorfer Straße erzeugt. Kein Wunder, dass Piatnik auch schon mehrmals die begehrten „Bezirks-Business-Awards Penzing“ des Wiener Bezirksblatts gewonnen hat. Fans der Karten- und Brettspiele gibt es es ja genug – und es werden täglich mehr.

Alle Bilder: Piatnik