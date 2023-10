Seit 40 Jahren werden hier Nachbarn zu Freunden

Das Nachbarschaftszentrum 12 in Meidling ist bereits seit dem Jahr 1983 ein wichtiger und sozialer Treffpunkt im Gemeindebau „Am Schöpfwerk“ und bringt die Menschen aus der Nachbarschaft zusammen.

Nach Fertigstellung des Gemeindebaus „Am Schöpfwerk“ im Jahr 1980 eröffnete das Nachbarschaftszentrum 12 im März 1983 seine Pforten und ist damit seit 40 Jahren ein Ort des Austausches, der gegenseitigen Unterstützung und Treffpunkt der Nachbarschaft.

Herzlichen Dank an alle Beteiligten für ihr großes Engagement (Sabine Geringer)

Das Team des Nachbarschaftszentrums, bestehend aus hauptamtlichen und über 90 freiwilligen Mitarbeitern, bietet den Bewohnern aus dem Grätzel ein vielfältiges Angebot: von Gesundheitsberatungen über Lern- und Leseclubs für Kinder bis hin zu Kultur-Wanderungen, Flohmärkten und weiteren zahlreichen Veranstaltungen.

Gemeinsam für das Grätzel

Das Nachbarschaftszentrum ist mehr als nur ein Ort der Begegnung. „Es ist auch ein Ort der sozialen Inklusion. Es trägt dazu bei, dass Menschen im Grätzel auch motiviert werden selbst aktiv zu werden.“, so Sabine Geringer, die Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks. Petra Egger-Matejka leitet das Zentrum im 12. Bezirk. „Allein im Bereich der Lernpartnerschaften haben unsere Ehrenamtlichen 1700 Stunden geleistet.“ BV Wilfried Zankl bringt die Bedeutung der Institution prägnant auf den Punkt: „Nicht ohne Grund gibt es diese Einrichtung seit 40 Jahren.“ 2024 setzt man hier auch einen Schwerpunkt für psychische und physische Gesundheit. Das gesamte Programm gibt es unter www.nachbarschaftszentren.at/standorte/nz-12

„Es freut mich sehr, dass das Nachbarschaftszentrum 12 bereits seit vier Jahrzenten fixer Bestandteil und Anlaufstelle für die Menschen im Bezirk ist. Herzlichen Dank an alle Beteiligten für ihr großes Engagement und ihren tagtäglichen Einsatz für die Nachbarschaft“, so Sabine Geringer im Rahmen der Jubiläumsfeier, die am 23. Oktober gefeiert wurde. Unter den zahlreichen Gästen, auf die ein buntes Programm, wie eine Fotoausstellung „Mei schönes Schöpfwerk“ oder eine Kinder-Spielecke wartete, zählte auch Bezirksvorsteher Wilfried Zankl vor Ort zu den Gratulanten.

Die Hilfswerk Nachbarschaftszentren



Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und rund 1.100 freiwilligen Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks werden gefördert vom Fonds Soziales Wien aus Mitteln der Stadt Wien. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at

Das Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt rund 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at