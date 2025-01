Tag der offenen Tür bei Shape-Line: Jetzt bis zu 40% sparen

Für Inhaberin Sonja Engl bedeutet Shape-Line weit mehr als nur ein Fitnessstudio – es steht für Gesundheit, Ausgeglichenheit und effektiven Zentimeterverlust mit Erfolgsgarantie.

Ergänzt wird das Konzept durch eine Extraportion Glücksgefühle, die Kundinnen und Kunden auf ihrem Weg zu mehr Wohlbefinden begleiten.

Expertenbegleitung für Ihren Erfolg

Als diplomierte Gesundheits- und Fitnesstrainerin unterstützt Sonja Engl ihre Kundinnen und Kunden dabei, ihre Wunschfigur zu formen, Muskeln zu stärken oder sich durch gezieltes Entschlacken gesünder zu fühlen. Dabei setzt das Shape-Line Figurstudio auf modernste Methoden, die sowohl entspannend als auch hocheffektiv sind.

Tag der offenen Tür am 20. Februar

Am 20. Februar lädt das Studio in der Anton-Baumgartner-Straße 131 von 10 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Interessierte können dabei verschiedene innovative Geräte und Methoden ausprobieren – darunter den Beckenbodentrainer, den EMF-Styler sowie die Shape-Line-Betten. Alles in einer angenehmen Atmosphäre, die zur Entspannung und Regeneration beiträgt.

Jetzt profitieren: Aktionen bis zu -40 %

Neben persönlichen Beratungen und Probetrainings erwarten die Besucherinnen und Besucher attraktive Sonderangebote. Wer sich also schon lange vorgenommen hat, etwas für seine Gesundheit und Figur zu tun, kann sich jetzt bis zu 40 % Rabatt sichern.

Sonja Engl und ihr Team freuen sich darauf, Sie im Shape-Line Figurstudio willkommen zu heißen!