Shopping mit Tradition: 140 Jahre Gerngross

Wenn es um Shopping geht, ist das Traditionskaufhaus Gerngross beste Adresse im 7. Bezirk – und das seit 140 Jahren. Zum Jubiläum wurde die Geschichte des Kaufhauses in eine spannende Ausstellung verpackt.

Unter dem Motto „Bezirksmuseum Neubau Unterwegs“ kann man im 5. Obergeschoß bei Gerngross auf Zeitreise gehen: Eine umfangreiche Sammlung an Zeichnungen, Fotos und Dokumenten lassen die Besucher das Kaufhaus im Wandel der vergangenen Jahre erleben. Dabei werden seine Anfängen in der k. und k.-Zeit bis zu seiner heutigen Form gezeigt.

Die Sonderausstellung wurde in Zusammenarbeit mit dem Bezirksmuseum Neubau realisiert – und ist bei freiem Eintritt während der allgemeinen Gastronomieöffnungszeiten zu besichtigen.

Bühne für Kunst und Kultur

Nicht nur Shopping hat bei Gerngross einen hohen Stellenwert, seit Jahren bietet das Kaufhaus auch zusätzliches Freizeit- und Unterhaltungsprogramm, um den Aufenthalt der Kunden noch abwechslungsreicher zu gestalten. Kunst und Kultur haben dabei einen hohen Stellenwert. Mit seiner zentralen Lage an der Mariahilfer Straße und einer hohen Besucherfrequenz ist das Kaufhaus Gerngross optimaler Austragungsort für Kunstausstellungen.