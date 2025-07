Peter Sverak ist Bezirksobmann der Wirtschaftskammer Hietzing

Am 1. Juli 2025 übernahm der Hietzinger Peter Sverak die ehrenamtliche Funktion des Bezirksobmanns der Wirtschaftskammer Wien im 13. Bezirk.

Peter Sverak, langjährig unternehmerisch tätig und zuletzt in leitenden Positionen im Bereich Kommunikation, Strategie und Geschäftsführung im politischen Umfeld engagiert, ist seit 1. Juli der neue Bezirksobmann der Wirtschaftskammer Wien in Hietzing. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Möglichkeit, mich in dieser Funktion für die Interessen der Hietzinger Betriebe aktiv einzusetzen. Die Bezirksobleute sind das direkte Bindeglied zwischen Unternehmen und Kammer – und genau diesen Dialog möchte ich mit Leben füllen“, so Sverak.

Der gebürtige Ober-Sankt-Veiter ist seit 2010 selbstständig und mit dem Bezirk eng verbunden. „Hietzing ist wirtschaftlich vielschichtig – von gewachsenen Familienbetrieben über Einzelunternehmen bis zu neuen Formaten. Die Grätzl im Bezirk – Ober- und Unter-Sankt-Veit, Lainz, Speising, Althietzing, Hacking und Schönbrunn – haben jeweils ihren eigenen Charakter. Diese Vielfalt zu kennen und ernst zu nehmen, ist aus meiner Sicht eine wesentliche Voraussetzung für die Rolle als Bezirksobmann.“

Als zentrale Anliegen nennt Sverak die persönliche Ansprechbarkeit, die Vernetzung zwischen Betrieben und Kammer sowie eine klare Sichtbarmachung bestehender Angebote und Fördermöglichkeiten. Unterstützt wird er dabei vom Team der Wirtschaftskammer Wien und dem Wirtschaftsbund, dem er sich inhaltlich wie politisch verbunden fühlt.