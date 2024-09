Sieger im Rampenlicht: Die Business Awards im 17. Bezirk

Am Mittwoch, den 25. September, erstrahlte der Festsaal des Amtshauses in Hernals in festlichem Glanz, als die „Lange Nacht des Bezirks“ gefeiert wurde. Bei den Business Awards werden die besten Betriebe des 17. Bezirks ausgezeichnet. Gewählt wurden die Unternehmen von 108.000 Lesern des Wiener Bezirksblattes.

Bezirksvorsteher Peter Hagsch äußerte seine Freude über diesen besonderen Abend und überreichte zusammen mit Vertretern der Volksbank Wien und Martina Pfluger, der Bezirksobfrau der Wirtschaftskammer Wien, die begehrten Preise an die Unternehmen.

Medizinisch erstklassig versorgt

Das Haus Alszeile der „Häuser zum Leben“, freute sich besondern über die verdiente Auszeichnung. Dr. Gerald Exel und Barbara Stuard nahmen den Preis stellvertretend entgegen und betonten, dass dieser Erfolg nicht nur ihrem Engagement zu verdanken sei, sondern vor allem den 120 engagierten Mitarbeiter der Einrichtung. In einem herzlichen Moment trat Dr. Christine Allen gemeinsam mit ihrer Ordinationsmitarbeiterin auf. Dr. Allen war sichtlich berührt und berichtete, dass eine Patientin erst kürzlich sagte, dass sie sich für ihre Ordination gestimmt habe.

Ein Abschied mit Stil – Vom Meister zum Lehrer

Die Schlosserei Martin Graf ist seit 1960 eine tragende Säule des 17. Bezirks. Gegründet von Karl Graf, wurde das traditionsreiche Familienunternehmen später an seinen Sohn Erwin Graf übergeben. Martin Graf übernahm das Unternehmen 2016. Das Familienunternehmen muss jedoch krankheitsbedingt leider geschlossen werden. Martin Graf gibt jedoch sein wertvolles Wissen nun als Lehrender in seinem Handwerk weiter, um die nächste Generation zu inspirieren.

Die erste Freiluft-Kunsteisbahn der Welt

Ein weiteres stolzes Unternehmen, das an diesem Abend geehrt wurde, ist der Betrieb der Kunsteisbahn Engelmann. Als Pionier hat es 1909 die erste Freiluft-Kunsteisbahn der Welt errichtet und sich seitdem stetig weiterentwickelt, während der Fokus weiterhin auf dem beliebten Sport Fußball liegt. Bezirksvorsteher Hagsch fand lobende Worte für das Unternehmen und würdigte dessen unermüdlichen Einsatz sowie die engagierte Unterstützung des Sportnachwuchses in Hernals.

Gut versorgt in festlicher Runde

Obwohl Hübler aufgrund gesundheitlicher Umstände nicht persönlich anwesend sein konnte, wurden für die Business Awards liebevoll zubereitete Brötchen und süße Köstlichkeiten aus der Konditorei bereitgestellt. Gemeinsam mit dem in Hernals gebrauten „siebzehna“-Bier wurde der Abend zu einem genussvollen Erlebnis, das die Anwesenden noch lange in guter Erinnerung behalten werden.

Gewinner des Bezirks Medical Awards

Bartholomäus-Apotheke

Haus Alszeile der Häuser zum Leben

Christine Allen- Fachärztin für Psychatrie und psychotherapeutische Medizin

Gewinner des Bezirks Business Awards

Kleinbetriebe

1. Platz: Kunsteisbahn Engelmann

2. Platz: Individual Beauty Wien

3. Platz: Schlosserei Martin Graf

Mittelbetriebe

1. Platz: Kittinger Tischlerei& Küchenstudio

2. Platz: Familie Bugkel

3. Platz: Hübler Kaffee & Konditorei

Großbetriebe

1. Platz: Klee am Hanslteich

2. Platz: Autohaus Jobst

3. Platz: Manner & Comp. AG