Noch 100 Tage vor Eröffnung der Silent Villas in der Therme Laa

Exklusive Erweiterung des Thermenresorts Laa, ein Resort der VAMED Vitality World: Auf einem knapp 12.000 Quadratmeter großen Areal öffnet am 2. August 2024 das neue Adults-only Private Hideaway „Silent Villas“ seine Türen zum Pre-Opening – direkt am hauseigenen Badeteich.

Das bereits bisher vielseitige Angebot der Therme Laa wird durch die exklusive Villenanlage im Premium- Segment weiter ausgebaut. Ab 24. April 2024 können Gäste ihren Aufenthalt in den neuen Silent Villas bereits vorreservieren.

Neues Adults-only Private Hideaway

An sechs Standorten betreibt die VAMED Vitality World die beliebtesten Thermen- und Gesundheitsresorts des Landes in den schönsten Regionen Österreichs. Eines davon, das Thermenresort Laa, eröffnet in 100 Tagen, am 2. August 2024, ein neues Adults-only Private Hideaway: Zehn Silent Villas erweitern das Premium-Angebot und bieten ein einzigartiges Erlebnis, rund um einen neu angelegten, privaten Badeteich. In den neuen Silent Villas warten vollkommene Entspannung, ungestörte Ruhe und höchste Exklusivität auf die Gäste. Ab 24. April 2024 können Gäste bereits einen Aufenthalt in den exklusiven Silent Villas vorbuchen und besondere private Urlaubsmomente, inmitten des idyllischen Weinviertels, für sich reservieren.

Zehn neue SPA-Villen bieten exklusiven Rückzugsort für Erwachsene

Ganz im Stile des 2016 eröffneten Silent Spa hat das Thermenresort Laa auch bei den neuen Silent Villas Elemente der sakralen Baukunst mit den Ansprüchen an moderne Badekultur kombiniert. Das markante gotische Maßwerk, ein aus geometrischen Formen gebildetes Ornament, spiegelt sich im gesamten Konzept der Silent Villas wider. Gemeinsam mit dem Einsatz von ausgewählten Holz- und Steinmaterialien finden Gäste hier für sich einen exklusiven Rückzugsort in außergewöhnlichem Ambiente, das zum vollkommenen Entspannen einlädt. Edles Interieur, hochwertigste Technik sowie ein exquisiter und unaufdringlicher Service runden die unnachahmlich erholende Atmosphäre ab.

Barrierefreiheit, privates Spa und exklusive Wellness-Angebote für pure Entspannung

Jede der Silent Villas ist barrierefrei zu erreichen und mit 70 bis 72 m2 sehr komfortabel für zwei Personen ausgerichtet. Zwei der Silent Villas sind jeweils als Doppelvilla konzipiert und für bis zu vier Personen nutzbar. Die Silent Villas verfügen, neben einem Schlaf-, Ruhe- und Wohn-Bereich inklusive offenem Kamin, über ein privates Spa mit Sauna, Erlebnisdusche und freistehender Badewanne. Auf den überdachten Terrassen mit 31 m2 komplementieren eine Whirlwanne und ein privater Zugang zum rund 3.000 m2 großen, hauseigenen Badeteich das umfangreiche Wellness-Angebot. Für noch mehr Entspannung sorgen die eigens für die Silent Villas kreierten Signature Massage-Treatments, die auf Wunsch auch direkt im Private Hideaway angeboten werden.

Exklusiver Genuss für alle Sinne

Das Hotelrestaurant des Thermenresorts Laa begeistert neben der stilvollen, modern- eleganten Atmosphäre mit regionalen Spezialitäten und internationalen Gerichten. Für die Gäste der Silent Villas werden mit 2. August 2024 zwei exklusive “Silent Séparées“ als à la carte Restaurant eröffnet. In der Hotellounge mit Bar begeistern erfahrene Bartender mit ausgewählten Spezialitäten – aus der Region und aller Welt. Auf Wunsch kann ein ausgewähltes Kulinarikangebot per Concierge-Service auch direkt in die Silent Villas bestellt werden.

Im Fokus: Weiterentwicklung und Regionalität

Der Stellenwert der Regionalität wird nicht nur durch die angebotenen Silent Villas Produkte, sondern auch durch die regionalen Partner während der Bau- und Umsetzungsphase unterstrichen. Insgesamt wurden 91 Prozent an Wertschöpfung in Niederösterreich, davon 85 Prozent direkt im Weinviertel, nachhaltig platziert. Der verbliebene Anteil entfiel auf Oberösterreich und das Burgenland.

Mit dieser umfangreichen Erweiterung des Angebots sorgt das Thermenresort Laa für eine touristische Wertschöpfungssteigerung in der Region und sichert Arbeitsplätze nachhaltig ab. Im gesamten Resort sind aktuell rund 230 Mitarbeiter*innen beschäftigt. Mit dem Bau der Silent Villas werden zusätzlich 15 neue Arbeitsplätze in den Bereichen Front Office, Housekeeping, Service, Küche und Verwaltung geschaffen. Alle ausgeschriebenen Stellen sind online unter www.therme-laa.at/karriere abrufbar.

„Den Silent Villas Gästen wird die Möglichkeit geboten, ihren gesamten Aufenthalt, maßgeschneidert auf ihre Ansprüche, im Adults-only Private Hideaway zu verbingen. Begonnen beim Wohn- und Spa-Bereich, dem Kulinarikservice direkt in die Silent Villas bis hin zum exklusiven Massageangebot – Hier wird ein einzigartiger, privater Rückzugort vom Alltag in vollen Zügen erlebbar gemacht. Service par excellence ist unser Versprechen.“ Bernhard Kurz, MBA General Manager des Thermenresorts Laa