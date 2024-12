Mit diesen Silvester-Highlights wird 2025 zum Knaller

Gemütlich zuhause bei Raclette und Bleigießen ins neue Jahr rutschen ist so 2023 – heuer wollen wir was erleben! Deshalb haben wir die besten Tipps zusammengestellt, mit denen der Silvesterabend garantiert zum Highlight wird!

Johann Strauss-Jubiläumsjahr

2025 feiert Walzerkönig Johann Strauss 200. Geburtstag. Aus diesem Anlass darf die 100-köpfige MyGroove Superband unter der Leitung von Star-Perkussionist Martin Grubinger zu Silvester zeigen, was sie kann. Die Teilnehmer:innen der Donauwalzer-Challenge im Auftrag von “Johann Strauss 2025 Wien” treten mit Stars wie Ankathie Koi, Max Mutzke oder Felicia Lu live am Wiener Rathausplatz auf und läuten so das Jubiläumsjahr ein.

Mit der DDSG Blue Danube ins neue Jahr schippern

Die DDSG Blue Danube hat auch heuer wieder für all jene, die sich nach einem außergewöhnlichen Silvester sehnen, spezielle Schifffahrten im Angebot. Am Dienstag, den 31. Dezember 2024 legen die MS Admiral Tegetthoff, die MS Dürnstein, die MS Austria und die MS Kaiserin Elisabeth ab, um auf der Donau schwungvoll mit ihren Gästen in das neue Jahr 2025 zu starten.

Beim feierlichen Gala-Abend werden an Bord der Schiffe ein exquisites Galabuffet inkl. Mitternachtsimbiss und Neujahrsbäckerei sowie schwungvolle Tanzmusik von den Livebands geboten. Auf der MS Admiral Tegetthoff tritt die Partyband MA Allstars auf, auf der MS Kaiserin Elisabeth unterhält die Partyband True Colors die Passagier:innen, an Bord der MS Dürnstein spielt die Band Hydra und auf der MS Austria feiern Katharina Stern und Band den Jahreswechsel mit den Gästen. Des Weiteren gibt es eine Übertragung des Läutens der Pummerin und des Donauwalzers.

Alle Infos & Buchung: ddsg-blue-danube.at

Silvester über den Dächern Wiens am Donauturm

Der Donauturm bietet auch zu Silvester 2024/25 ein unvergessliches Erlebnis hoch über Wien. Mit seinen 252 Metern Höhe bietet der Turm einen einzigartigen Blick auf das Lichtermeer der Stadt und das spektakuläre Silvesterfeuerwerk. Im Turm Restaurant auf 170 Metern Höhe wird ein exquisites Galamenü serviert, im Turm Café auf 160 Metern ein reichhaltiges Silvesterbuffet. Für Gäste, die den Jahreswechsel mit Getränken, Snacks, einem Konzert und einem einmaligen Ausblick feiern möchten, bietet die Innenterrasse auf 155 Metern Höhe von 22 bis 1 Uhr ein exklusives Erlebnis mit begrenzter Teilnehmerzahl.

Silvesterbuffet und Galabuffet sind ausgebucht! Die Silvesterfeier auf der Innenterrasse kostet EUR 159,– pro Person, Reservierungen unter shop.donauturm.at/Silvesterfeier-Innenterrasse-SW10031

Musicalmania zu Silvester

Für Musicalfans gibt es am 31. Dezember beste Unterhaltung: Im Raimund Theater wird 15 und 19.30 Uhr DAS PHANTOM DER OPER gezeigt, eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Es erzählt die bekannte, spannende und geheimnisvolle Geschichte des Phantoms, das in den unheimlichen Katakomben der Pariser Oper lebt, und von der jungen Sängerin Christine Daaé nahezu besessen ist.

Im Ronacher wird die VBW-Eigenproduktion ROCK ME AMADEUS – DAS FALCO MUSICAL um 15 und 19.30 Uhr aufgeführt. Das Stück besticht durch eine beeindruckende Bühnenshow, mitreißende Choreografien, ein aufwändiges Bühnenbild, schillernde Kostüme – und natürlich Falcos unvergessliche Musik.

Alle Infos & Tickets: musicalvienna.at