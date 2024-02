Simmering: Viel Spaß beim großen Faschingsumzug

Mit mehr als 20.00 Besuchern war der große Faschingsumzug am 10. Februar entlang der Simmeringer Hauptstraße auch dieses Jahr ein voller Erfolg. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart verteilte Krapfen – Groß und Klein hatten ihren Spaß.

25 angemeldete Gruppen, davon siebe Gilden-Vereine und zwei Musikgruppen sorgten für Stimmung. Bis zu 300 Männer und Frauen waren Teil der Gruppen, Bezirks-Chef Steinhart war begeistert: „Mit über 20.000 Besuchern war der Große Wiener Faschingsumzug in Simmering auch dieses Jahr ein voller Erfolg. Es freut mich jedes Jahr aufs Neue die strahlenden Kinderaugen zu sehen, wenn sich die Simmeringer Hauptstraße in ein buntes Treiben verwandelt.

Viel Spaß und Lächeln von Kindern

Um 14 Uhr setzte sich der Umzug von der U3-Endstation in Bewegung, entlang der Simmeringer Hauptstraße ging’s dann bis zum Enkplatz, wo der Spaß seinen Höhepunkt erreichte. Faschingsgilden-Landespräsidentin Brigitte Kreminger war mit dabei: „„Der große Wiener Faschingsumzug in Simmering war wieder eine erfolgreiche, stimmungsvolle und ausgelassene Veranstaltung im Brauchtum Fasching. Viel Spaß, ein großes Lächeln der Kinder und gute Unterhaltung war in Fülle vorhanden.“